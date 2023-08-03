Как избавиться от крапивы на огороде: способы вывести навсегда

Заросли крапивы на огороде – это не только потерянная полезная площадь земельного участка. Растение также усложняет работы, ведь даже малейшее прикосновение к нему вызывает раздражение кожи. Крапиву приходится как минимум обходить. Бороться с ней простым скашиванием не получается, ведь сорняк быстро восстанавливается и разрастается дальше.

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Но существуют способы, как устранить крапиву с огорода полностью. OBOZREVATEL рассказывает о проверенных лайфхаках.

Почему крапива такая живучая?

Это растение является многолетним, поэтому даже зимой его корни выживают в земле, чтобы весной восстановиться. При этом корневая система крапивы углубляется в почву на 30-40 сантиметров и переплетается с корнями других культур, что сильно усложняет ее выкорчевывание. Сорняк также быстро распространяется в стороны и может при благоприятных условиях за летний сезон захватить 40-50 квадратных метров площади

Как бороться с крапивой на огороде

Чтобы разобраться с этим сорняком, лучше всего будет воспользоваться комбинированным подходом и совместить сразу несколько методов борьбы. Это могут быть как механические, так и химические и другие воздействия на крапиву.

Прополка

Выкорчевывать крапиву сложно и эффективность этого подхода далека от 100%, но какую-то часть растения уничтожить все же удастся. Лучшее время для выпалывания крапивы – это весна, когда из земли прорастают ее первые молодые побеги. Обработанный участок нужно накрыть материалом, не пропускающим солнечный свет, или замульчевать. Это помешает корням прорасти снова.

Перекапывание

Этим способом бороться с крапивой необходимо осенью, после сбора урожая. Участок, где растет сорняк, нужно перекопать глубоко – на всю длину корневой системы крапивы, то есть на 30-40 см. Нижние слои земли должны остаться наверху, так за зиму в них вымерзнут все корни, в том числе погибнет крапива. Также промерзнут семена, которые успели упасть в почву. Дополнительный бонус – таким образом, погибнут еще и яйца и личинки вредителей, которые зимуют в земле.

Боронование

Обработка земли бороной позволяет бороться с сорняками на большой площади. Проводить ее следует весной дважды. Первый раз – когда земля уже размерзнется после зимы, но еще не появятся ростки, второй – после прорастания первой зелени. Также можно дополнительно бороновать землю осенью, это закрепит результат. Проводить эти работы следует только при сухой погоде.

Замещение

В таких местах, как у заборов или стен зданий, где любит селиться крапива, ее можно заместить другими растениями. Например, злаковыми культурами, космеями или газонной травой. В огороде этот трюк не сработает.

Ошпаривание

Если пролить землю кипятком, это должно уничтожить корневища всех растений. Поэтому такую обработку производят только на загрязненных сорняками участках или до посева или после сбора урожая. После ошпаривания землю нужно накрыть толстым (не менее 10 см) слоем мульчи.

Опрыскивание калийной солью

Раствор калийной соли концентрацией 30% может уничтожить крапиву. Опрыскивать растение нужно свежеразбавленным веществом. Этот метод лучше всего подходит для теплиц, где сложно выполоть корни сорняков. При этом овощам и ягодам раствор вреда не нанесет.

Блокирование солнечного света

До того как крапива прорастет весной, места ее появления полезно будет накрыть светонепроницаемым материалом. Это может быть черная пленка, куски старого шифера, линолеум и т.д. Это заблокирует доступ солнечного света к корням и семенам и не даст им прорасти.

Выкашивание

Косить крапиву нужно до того, как она зацветет. Это поможет избежать развития на растении семян и их распространения. При этом скошенные стебли нужно завернуть в пленку или рядно и вынести из огорода, чтобы не дать растению даже шанс повторно прорасти. Утилизировать его в компостной яме можно, только если вы уверены, что на крапиве не сформировалось семя.

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