Как быстро нагреть кровать, когда нет отопления: спасительные способы

Уснуть, когда ты мерзнешь, бывает очень сложно. Особенно остро эта проблема ощущается в период, когда на улице уже холодно, а отопление еще не включили или оно по каким-то причинам не работает. Такая ситуация может нарушить весь ночной отдых и испортить самочувствие на следующий день. Поэтому следует научиться быстро нагревать даже совсем холодную кровать.

OBOZREVATEL собрал несколько подходящих лайфхаков. Некоторые из них подразумевают использование электроприборов, для некоторых не понадобятся и они.

Водяные грелки

Наберите в пластиковые бутылки или резиновые грелки горячей воды, закройте их плотно и положите под одеяло. Уже через несколько минут кровать станет теплой. С такими грелками рядом можно даже засыпать, но в таком случае важно проследить, чтобы вода не была слишком горячей и не обжигала или завернуть каждую емкость в толстое полотенце.

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Фен для волос

Этим электроприбором можно обдуть кровать и очень быстро ее нагреть. Лучше делать это при максимальной мощности и температуре. Но ни в коем случае нельзя оставлять фен накрытым под одеялом – это может привести к пожару.

Электрическое одеяло или электропростынь

Есть разные постельные принадлежности, которые нагреваются за счет подключения к электросети. Ими можно нагреть кровать перед сном, если включить прибор на 15-20 минут перед тем, как улечься, а можно греться хоть всю ночь, если выбрать соответствующий режим. Главное – следовать инструкциям и правильно за ними ухаживать, чтобы не испортить нагревательный элемент.

Флисовые пледы

Этот материал идеально удерживает тепло. Именно поэтому из него делают туристическую одежду для зимних походов. Он достаточно приятен на ощупь и пропускает влагу. Поэтому для того, чтобы не замерзнуть ночью можно вдобавок к согревающим элементам приобрести флисовый плед.

Теплые носки

Иногда кровать кажется нам холоднее, чем она есть, из-за замерзших ног. В таком случае достаточно просто отогреть стопы, чтобы начать погружаться в сон. Тем, кто жалуется на эту проблему, рекомендуют сразу после вечернего душа надевать тёплые носки и спать в них.

Пуховое одеяло

Пух или аналогичный синтетический наполнитель очень хорошо удерживают тепло и при этом хорошо дышат. Используйте пуховое одеяло, чтобы быстро согреть кровать теплом собственного тела. Оно создаст благоприятный микроклимат с оптимальной температурой и уснуть будет легче.

Теплая ванна

Кстати, чтобы быстро согреть кровать теплом собственного тела, нужно перед этим согреться самому. Проще всего это сделать, приняв горячую ванну или душ. Когда вы почувствуете, что хорошо нагрелись, сразу укладывайтесь в постель. Она быстро приобретет оптимальную для вас температуру.

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