Как избавиться от комаров: дешевый летний трюк

Мы привыкли к тому, что комары – это лишь небольшая летняя неприятность. Они больно кусаются и оставляют после себя волдыри, которые сильно чешутся потом несколько дней. На самом деле эти насекомые могут переносить опасные болезни, такие как малярия или желтая лихорадка. И даже несмотря на то, что в Украине эти инфекции не распространены, вопрос борьбы с комарами остается актуальным. Кому же хочется чесаться из-за них все лето?

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Фабричные репелленты и фумигаторы устраивают далеко не всех. Они сами по себе могут вызывать раздражение и содержат токсичные составляющие. Поэтому OBOZREVATEL поинтересовался более экологичными и безопасными способами борьбы с этими кровопийцами. Один из них предполагает использование простого и дешевого продукта, который есть на каждой кухне.

Речь идет о лавровом листе. Аромат специи не нравится многим насекомым, и они желают держаться от нее подальше. И вот как можно воспользоваться листьями, чтобы отпугнуть комаров.

Разложите листья в местах, где вы бываете. Положите несколько штук на подоконники, в углы комнат, вокруг плинтусов и за мебелью, холодильником или шкафчиками для продуктов. Как только вы почувствуете, что аромат средства стал слабее, замените листья.

Подожгите листок, чтобы получить эффективное окуривание. Например, вы хотите провести вечер на веранде – положите несколько листьев в жаростойкий сосуд и подожгите. Пока они тлеют, их дым будет держать комаров на расстоянии. Такие же окуривания можно производить в спальне перед сном.

Сделайте отвар из лавровых листьев. Положите в кастрюлю несколько листьев и залейте водой. Когда она закипит, убавьте огонь и оставьте жидкость медленно кипеть по меньшей мере на час. Пар, который будет выделяться при этом, станет эффективным репеллентом.

Зажгите аромалампу с лавровым маслом. Если вам не хочется вдыхать дым, возьмите аромалампу, наполните ее водой, добавьте несколько капель эфирного масла лавра и зажгите свечу в лампе. Это наполнит помещение приятным ароматом и убережет от насекомых.

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