Как избавиться от известкового налета на кранах: народные лайфхаки

Жесткая вода, которая течет в украинских водопроводах, оставляет немало пятен на сантехнике. Соли магния и кальция, которых в ней достаточно много, оседают налетом, когда капли засыхают. А это сильно портит облик сантехники и плитки. Приходится прилагать немало усилий, чтобы избавиться от этой неприятности. При этом часть химии, которая способна справиться с ней, слишком агрессивна для некоторых материалов, а часть нуждается в трении и оставляет царапины.

Видео дня

К счастью, эксперты по уборке знают, как избавиться от известкового налета на кранах и смесителях эффективно и без чрезмерных усилий. OBOZREVATEL собрал несколько рецептов на основе домашних средств.

Белый уксус

Это наиболее эффективное средство, ведь его основу составляет слабая кислота – она разрушает структуру извести, после чего его легко удалить даже с помощью мягкой губки. Уксус лучше всего наносить в виде примочек. Для этого нужно щедро смочить им кусок ткани и приложить его к загрязненному участку. К примеру, обмотать кран. Такую примочку оставляют действовать на время. Для тонкого слоя извести хватит и 30 минут, в сложных случаях можно выдержать и 4 часа. При необходимости ткань можно дополнительно смачивать уксусом, чтобы он не высыхал. После этого ткань снимают, обработанную поверхность протирают мягкой щеткой или губкой, промывают водой и вытирают досуха.

Содовая паста

Смесь пищевой соды с водой аккуратно снимет известковый налет механически. При этом абразивность средства достаточно умеренная, поэтому царапин оно не должна оставить. В необходимое для обработки загрязненного участка количество соды постепенно понемногу добавляют воду и смешивают, чтобы получилась густая паста. Ее наносят на кран на 2 часа. После того, как средство хорошо подействует, поверхность обрабатывают щеткой или губкой и остатки соды тщательно смывают.

Хозяйственное мыло

Гель, изготовленный из обычного хозяйственного мыла, тоже весьма эффективен против известкового налета. Чтобы приготовить его, нужно натереть на мелкой терке достаточное количество мыла и залить на целый день или на ночь небольшим количеством горячей воды. Когда мыло растворится и получится гелеобразная субстанция, ею нужно будет обработать участок с пятнами и оставить средство на два часа. В конце кран чистят мягкой щеткой или губкой, промывают водой и вытирают досуха. Этот гель также хорошо полирует краны, оставляя их блестящими.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какое косметическое средство поможет избавиться даже от стойкого запаха от унитаза.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.