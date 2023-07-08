Как избавиться от гусениц на капусте: нужны всего два ингредиента

Белоголовая капуста – привередливое растение. Чтобы получить обильный урожай, нужно регулярно поливать и удобрять почву.

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Но на капусте могут появиться вредители или болезни, которые испортят ваши овощи. OBOZREVATEL собрал советы, которые помогут справиться с этим.

Чаще всего на капусте можно увидеть гусеницу, которая называется капустный билан. Гусеница достигает 4-5 см в длину, тело желтой, или желто-зеленой окраски с желтыми полосами по бокам. Она ест листья с краев или съедает полностью мягкую часть к толстым жилкам и загрязняет растение экскрементами. Также гусеница повреждает и редис, хрен, рапс и репу. В поисках пищи она может преодолевать большие расстояния.

Вредителей можно избавиться с помощью специальных химических средств или создать такой раствор самостоятельно.

Для этого измельчите на терке половину куска хозяйственного мыла и добавьте к нему 500 грамм древесного пепла, все это перемешайте в ведре и залейте водой до краев. Раствор необходимо оставить на два дня, чтобы он настоялся. Затем с помощью распылителя окропите культуру. Также можете использовать малярную кисточку или небольшой веник.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем разделать капусту, чтобы избавиться от белокрылки.



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