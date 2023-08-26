Как избавиться от грибка и влаги в погребе: советы хозяевам

Люди, которые делают запасы на зиму, знают, что лучше всего их хранить в погребе. Правильно обустроенное помещение без дополнительных средств поддерживает оптимальную температуру и влажность, чтобы продукты не портились очень долго. Но иногда в погребе из-за нарушения вентиляции или по другим причинам может появляться конденсат и развиваться грибок. В таком случае плесень может испортить абсолютно все запасы. Следовательно, начинать бороться с проблемой нужно, как только вы заметили первые ее признаки.

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Но как избавиться от грибка в погребе? Причем сделать это своими силами. OBOZREVATEL собрал все наиболее эффективные лайфхаки.

Вызвать проблемы с влажностью и грибком в помещении для хранения запасов могут такие проблемы, как:

нарушение вентиляции;

просачивание влаги из почвы;

поднятие уровня грунтовых вод или просто их высокий уровень, который не был учтен при сооружении погреба.

Первым шагом должно быть установление основной причины. Далее следует устранить ее соответствующим образом. Это может быть прочистка вентиляционных отверстий, закрытие трещин в стенах и полу, установка дренажной системы для отвода лишней влаги и т.д.

Также обязательно промыть и просушить все полки, стеллажи и контейнеры, которые находились в погребе. Для этого их выносят, моют, при необходимости обрабатывают подходящими средствами и высушивают на воздухе. Для деревянных предметов лучше всего подойдет концентрированный раствор перманганата калия или 10% раствор медного купороса – эти средства убьют грибок и уничтожат его споры. Все пятна плесени также нужно будет тщательно отчистить щеткой. Вернуть мебель, корзины, ящики и коробки в подземное помещение можно будет только после соответствующей его обработки.

Чем лучше обрабатывать сам погреб? Здесь можно использовать раствор уксусной или борной кислоты в пропорции 20 мл средства на 1 литр воды. Полученной жидкостью опрыскивают полы, стены и потолок погреба. Если в помещении есть деревянные поверхности, то их нужно обработать 10% раствором медного купороса. Для кирпичных стен лучше всего подойдет 5% раствор этого же вещества. После обработки погреб оставляют просыхать до полного исчезновения лишней влаги.

Чтобы защитить хранилище от повторного появления плесени, его можно профилактически обработать известью. Она поглощает излишнюю влагу. Также гигроскопичными свойствами обладает хлористый кальций. Разместите миску с веществом в погребе на сутки и оно впитает воду из воздуха.

Когда погреб будет готов к размещению в нем запасов, его можно дополнительно оградить от роста уровня влажности, поставив в нескольких местах емкости с солью, содой или пеплом, а пол хорошо будет посыпать сухими опилками или выложить картоном. Они будут впитывать влагу, но за их состоянием придется следить и при необходимости своевременно их менять.

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