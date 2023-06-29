Долго не будут портиться: где нужно хранить косметику и уходовые средства

Косметика – неважно, уходовая или декоративная – контактирует с нашей кожей. Если она испортится, это может привести к крайне неприятным последствиям в виде сыпи или воспаления. Поэтому важно знать, как правильно хранить косметические средства, а где им не место.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает, где косметику точно хранить не стоит. И куда ее лучше переложить, чтобы она долго не портилась.

Уберите средства из-под прямых солнечных лучей

Большинство продуктов для макияжа и средств по уходу за кожей хорошо сохраняются при комнатной температуре, если вы не будете подвергать их воздействию прямых солнечных лучей. Солнечный свет ускоряет старение продукта. За счет нагрева в средствах могут разрушаться активные ингредиенты. Поэтому их все нужно убрать в тень. Затененные полки или туалетные столики – неплохое место. А еще лучше – закрытые шкафы и ящики, куда солнце не попадает вообще.

Выделите для косметики полочку в холодильнике

Низкие температуры сохраняют в хорошем состоянии не только пищу, но и могут продлить срок годности некоторых косметических средств. А некоторые из них сделать даже более освежающими, например, кремы для кожи вокруг глаз. Специалисты рекомендуют непременно держать в холодильнике средства с ретинолом и витамином С – эти ингредиенты медленнее деградируют в холоде. Лак для ногтей в таких условиях не возьмется комочками, хотя может начать расслаиваться – эта проблема решается встряхиванием перед использованием. Помаде, которая начала таять, можно вернуть ее исходную консистенцию, если положить в камеру холодильника. Но постоянно ее так хранить не стоит – масла и воски в ее составе под воздействием низкой температуры будут расслаиваться.

Откажитесь от туалетного столика в ванной

Теплый воздух и водяной пар из вашего душа не принесут косметическим средствам никакой пользы. Также вода может конденсироваться на поверхности некоторых косметических средств и вызвать появление плесени. Потому все порошковые, сыпучие, натуральные и органические средства лучше переместить в сухое место. То же касается любых инструментов для нанесения косметики. На них может начать развиваться плесень, если они будут постоянно влажными. Перед тем, как убрать их из ванной, тщательно промойте эти инструменты и высушите уже за пределами этой комнаты.

Не морозьте косметику

В отличие от умеренного холода в холодильной камере, температуры ниже 0 по Цельсию тоже плохо влияют на состояние косметических средств. Портят их не хуже, чем солнечный свет. Эмульсии, такие как лосьоны, кремы и кондиционеры, становятся очень нестабильными, если частично заморозить их, а затем дать оттаять. Такие средства лучше не держать зимой на подоконниках, а переместить их туда, откуда не тянет холодом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как избавиться от пятен от косметики на одежде.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.