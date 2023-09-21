Как идеально постирать бейсболку без машинки: инструкция

Летние бейсболки пора прятать в шкаф до следующего сезона, но предварительно их следует тщательно постирать. Вероятно, у вас возникает соблазн просто бросить грязную вещь в стиральную машину и включить обычный цикл.

Бейсболки лучше стирать вручную, чтобы не испортить структуру изделия. Как идеально постирать бейсболку без машинки, рассказало издание House Digest.

Покупать специальные порошки и отбеливатели не придется. Самый эффективный метод требует только теплой воды и моющего средства. Важно не только отмыть пятна, но и предотвратить выцветание поверхности и потерю цвета. Химические отбеливатели и кондиционеры могут оставить заметные разводы и желтые следы.

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Ручная стирка не займет много времени, поэтому вы можете выполнять другие домашние дела, ожидая, пока бейсболка "отмокнет" от грязи. Следуя следующим простым шагам, вы качественно очистите любимый предмет гардероба без повреждений и деформаций.

Шаг 1. Наполните емкость теплой водой – не слишком горячей – и добавьте одну столовую ложку стирального порошка.

Шаг 2. Предварительно обработайте стойкие пятна. Можно использовать магазинные моющие средства или прибегнуть к народным лайфхакам. Сода, соль и уксус быстро растворят грязь, однако использовать их следует осторожно на деликатных тканях и сначала протестировать на незаметном участке изделия. Самый простой способ – смешать немного теплой воды с любым порошком и втереть смесь в пятно старой зубной щеткой.

Шаг 3. После обработки больших пятен замочите бейсболку и оставьте минимум на два часа. Затем удалите остатки мыла, ополоснув бейсболку чистой водой. Не нужно сильно выкручивать, чтобы не деформировать изделие. Дайте воде свободно стекать естественным путем. Промокните бейсболку полотенцем и положите в теплое и сухое место. По возможности сушите изделие на открытом воздухе.

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