Как идеально отчистить швы между плиткой на полу: надолго забудете о грязи

Мало где грязь скапливается так быстро и въедается так сильно, как в швах между плиткой на полу. Если сделать их светлыми, они изменят цвет буквально на глазах. Все это, конечно, не придаст интерьеру аккуратности. Поэтому нужно не только правильно выбирать цвет фуги, но и регулярно очищать плитку на полу.

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Этим вы не только вернете плитке эффектный вид, но и предотвратите развитие нежелательных бактерий и плесени. OBOZ.UA рассказывает, как почистить шви эффективно и безопасно.

Почему важно чистить межплиточные швы

Швы между плиткой обычно затирают довольно пористыми материалами. Они легко впитывают грязь, пыль и жир. А на такой смеси хорошо размножаются вредные микроорганизмы – бактерии и грибки. Поэтому, кроме эстетического аспекта, здесь также важна гигиена.

Что понадобится для очистки швов

Чистить швы агрессивной химией и жесткими инструментами нельзя – материалы, из которых их производят, слишком чувствительны к этому. Поэтому для уборки вам понадобится такой вот набор:

старая зубная щетка или мягкая щетка для чистки;

пищевая сода и уксус или разбавленный отбеливатель;

резиновые перчатки;

губка и тряпки.

Как правильно чистить межплиточные швы на полу

Начните с подметания или уберите пол пылесосом. Мелкие частицы загрязнений нужно удалить из швов, чтобы не втереть их глубже.

Механически очистите швы с помощью соды. Для этого смешайте ее с водой, чтобы образовалась паста, нанесите ее в стыки плитки и оставьте на несколько минут. После этого потрите обработанные места щеткой. Если загрязнение не поддается, снова нанесите соду и побрызгайте на нее уксусом, разбавленным с водой 1:1. Смесь сразу начнет пениться и при этом выталкивать грязь из пор материала. Если и этого будет недостаточно, обработайте швы раствором 1 части хлорного отбеливателя в 20 частях воды. Это позволит также глубоко продезинфицировать их.

Тщательно смойте остатки моющих средств из швов. А потом протрите их досуха. Чем больше воды вы соберете, тем лучше – бактерии и плесень размножаются именно во влажной среде.

Как защитить швы и плитку

Регулярной уборки может быть недостаточно для поддержания чистоты швов между плиткой на полу. Чтобы защитить их от грязи, некоторые наносят сверху силиконовый герметик. Но он со временем теряет свой вид, так что это довольно противоречивое решение. Принимайте его взвешенно.

Также избегайте жестких абразивных и концентрированных чистящих средств. Они могут повредить не только швы, но и плитку.

Следите за тем, чтобы помещение, где на полу лежит плитка, хорошо проветривалось. Это позволит избежать развития плесени в швах. К тому же вы уберете испарения чистящих средств после уборки, которые могут быть не слишком полезными для людей и домашних животных.

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