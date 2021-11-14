О критике.

На тренинге Джек Кенфилд (один из соавторов фильма "Секрет") показал на жестковатом примере, как и почему мы с вами реагируем на критику.

Он подошёл к одной из участниц и сказал: "Я провожу множество семинаров и лекций, но впервые у меня среди слушателей настолько глупый человек". Понятно, что девушку это сильно задело. Но Джек быстро успокоил ее тем, что это всего лишь упражнение и у него есть продолжение.

Видео дня

Он снова посмотрел на неё и в этот раз произнёс: "Я провожу множество семинаров и лекций, но впервые у меня среди слушателей человек с зелёными волосами". В этот раз девушка рассмеялась.

– Почему вы смеётесь? – спросил ее Джек.

– Потому что нет у меня никаких зелёных волос.

– Почему же тогда вы разозлились на меня в первый раз?

– ...

Критика задевает нас только если мы сами о себе думаем то, что говорит критикующий. Если мы уверены в себе и точно знаем, что мы умны, красивы, стройны, щедры, то, что бы ни говорили нам другие! – мы будем знать, что это неправда.

Люди находят критику в постах, песнях, взглядах, шутках и мемах. Находят её там, где чаще всего её вообще нет. Поэтому, каждый раз чувствуя себя расстроенным из-за того, что о вас сказали другие, просто задайте себе вопрос: не мои ли это "зеленые волосы"?…