Как хранить обувь в квартире: хитрый трюк для упорядочения вашего шкафа

Чего в доме никогда не бывает многовато, так это места для хранения обуви. Кроссовки, туфли, ботинки и особенно сапоги – вещи габаритные, и не всякий шкаф, даже очень просторный, имеет место под их хранение.

Решить проблему можно и своими силами. Например, собрав полку для обуви из старых картонных коробок. Как это сделать, показала в своем TikTok-аккаунте блогерка Шерри Мэдисон, которая еще называет себя королевой картона.

Все, что вам понадобится, это несколько картонных коробок подходящего размера, горячий клей и немного краски. Конечно, это не будет капитальное решение, которое прослужит многие годы. Однако укротить беспорядок из сваленных в коридоре пар такая полка вполне способна.

Если у вас много пар обуви, вы можете использовать очень широкие коробки, куда уместится в рядок по несколько штук. Более того, вы можете использовать этот изобретательный прием, чтобы сохранять разные другие не очень тяжелые предметы, часто превращающие жилье в хаос. И вот как собрать такой стеллаж.

Для начала соберите достаточно большие пустые картонные коробки и скомпонуйте из них двухъярусный шкаф с открытыми полками. Нижний ряд лучше заполнить выдвижными ящиками, тоже сделанными из коробок. На видео Шерри сформировала два ряда по три одинаковых коробки.

Затем склейте между собой эти коробки с помощью горячего клея. А сверху наклейте сплошной лист картона, соединяющий всю конструкцию, дополнительно укрепив ее. Не забудьте добавить ящики в нижний ряд, используя картонные коробки меньшего размера с прямоугольными прорезями, которые будут служить ручками.

Напоследок покрасьте картонный стеллаж в нужный вам цвет. Лучше наносить краску в два слоя. Также вы можете декорировать конструкцию обоями или бумагой. Дождитесь, пока все высохнет, вставьте ящики в нижний ярус и пользуйтесь самодельным органазейром.

Впрочем, не забывайте об определенных предосторожностях. Мокрую обувь ставить внутрь нельзя – вода повредит картон. Также не садитесь на такой шкаф и не ставьте на него тяжелые сумки. Материал выдерживает довольно ограниченную нагрузку.

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