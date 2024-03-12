Как хранить много обуви в маленьком шкафу: гениальный лайфхак

В небольших квартирах следует правильно использовать каждый квадратный метр. Часто случается, что у входной двери накопилось больше обуви, чем может вместить полка. Поэтому самое время сделать сезонную уборку, достать любимые весенние кеды или кроссовки и спрятать зимние ботинки.

Если с местом хранения обуви возникают проблемы, стоит попробовать интересный лайфхак, который поможет сэкономить место. Об интересном способе устройства маленького шкафа рассказало издание House Digest.

Наличие такого количества обуви, которое не может вместить полка, – распространенная дилемма, с которой сталкивается много людей. Это может происходить из-за смены модных тенденций, в результате импульсивных покупок или если вы не привыкли выбрасывать старые кроссовки, надеясь, что когда-нибудь они еще пригодятся. Ситуация приводит к тому, что захламленный шкаф трещит по швам – а обувь, как правило, требует много места для надлежащего хранения.

Простое, но эффективное решение заключается в создании органайзера для обуви на дверях шкафа. Самым надежным является прочный дверной органайзер для обуви с металлическим каркасом.

Можно выбрать разные дизайны и материалы:

навесной органайзер с прозрачными ПВХ-карманами;

стойкий к скольжению сетчатый органайзер с карманами;

пластиковый навесной органайзер для обуви

Органайзеры обычно содержат от 24 до 36 и более карманов, что более чем достаточно, чтобы уместить всю обувь на дверце шкафа. Сборка достаточно проста: просто следуйте инструкциям и убедитесь, что сетчатые вкладыши надежно прикреплены к раме. Выберите дверцу с достаточным пространством, чтобы разместить обувь, не препятствуя функциональности шкафа. Убедитесь, что крючки надежно закреплены, а органайзер равномерно висит.

Чтобы предотвратить перегрузку, не превышайте ограничения количества обуви, которое можно хранить в каждом слоте, и старайтесь равномерно распределить вес по доступному пространству. Регулярно мойте и очищайте конструкцию, чтобы поддерживать ее в оптимальном состоянии и продлить срок службы.

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