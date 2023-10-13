Как хранить картофель в квартире зимой: проверенные способы

Сейчас удачное время, чтобы сделать запасы картофеля на зиму. Большинство хозяев заблаговременно закупают корнеплоды, чтобы не беспокоиться об этом в холодный период. Жители частных домов хранят картофель в погребе или кладовке, а вот в квартире нужно найти подходящее место.

OBOZ.UA собрал проверенные способы, которые помогут справиться с этим. Для начала нужно проверить состояние картофеля и избавиться от гнилых плодов, чтобы не испортились все запасы.

Даже одна поврежденная картофелина может испортить несколько килограммов. Поэтому к этому следует относиться ответственно.

Температура тоже оказывает значительное влияние на хранение плодов. Идеальным вариантом считается 4 та 5 °C. Выберите темное и прохладное место. Это может быть балкон или холодильник.

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Важно избегать соседства картофеля с другими овощами, но это не касается свеклы, она будет поглощать избыточную влагу, что создаст благоприятные условия для хранения.

Лучше складывать овощи в деревянные ящики или корзины. Их также можно накрыть одеялом или утеплить пенопластом.

Если у вас нет балкона, а в холодильнике мало места, то храните картошку в картонных коробках в квартире. Главное выберите сухое место подальше от духового шкафа, так как под действием тепла овощ быстро испортится.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нельзя сажать после картофеля, потому что урожая не будет.

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