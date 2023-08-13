Как ходить в гости и что брать с собой: правила этикета

Впервые собираясь в гости к малознакомым людям или идя на праздник к друзьям, важно соблюдать правила этикета. Простые советы помогут чувствовать себя уверенно, вы с легкостью произведете хорошее впечатление на хозяев дома и других гостей.

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Предварительно предупреждайте о своем визите, чтобы не испортить другим планы. Как правильно ходить в гости и что нужно брать с собой – читайте в материале OBOZREVATEL.

Правило 1: опоздание и время визита

Визит без предупреждения возможен только при форс-мажорных обстоятельствах. Согласно правилам этикета, в гости не принято ходить рано утром и поздно вечером. Лучшее время – с 12:00 до 20:00.

Старайтесь не опаздывать, но и приходить заранее – плохая идея, хозяева могут не успеть подготовиться.

Правило 2: подарки

Дорогие подарки малознакомым людям будут неуместны, но и приходить с пустыми руками не стоит. Хозяйке можно купить букет, детям – сладости или игрушки, хозяину – алкоголь.

В гости можно ходить со своими тапочками. Если хозяева устраивают большое празднование, тапков на всех гостей может не хватить. Можно прихватить балетки или другую чистую обувь, подходящую под ваш образ.

Правило 3: незваные гости

Если вы хотите прийти в гости с кем-нибудь, обязательно спросите у хозяев разрешения. Приводить детей можно только предупредив об этом хозяев. Ходить в гости с домашними животными не принято.

Правило 4: хорошее настроение

Если у вас плохое настроение, вы повздорили с кем-то или вы чувствуете, что не сможете сдержать раздражение за столом, лучше откажитесь от визита.

Правило 5: встреча на пороге

Даже если дверь открыта, не заходите без стука или звонка. Разденьтесь и снимите обувь в прихожей, не идите сразу к столу или в гостиную. Поинтересуйтесь, где ванна, чтобы помыть руки и спросите, каким полотенцем можно воспользоваться.

Правило 6: общение

Хозяева должны представить вас гостям: вежливо улыбнитесь и скажите, что вам приятно познакомиться. Здороваться за руку с каждым из гостей не нужно. Можно просто кивнуть или слегка поклониться.

Не следует поднимать в компании темы, касающиеся только вас и хозяина дома. Не рассказывайте о своих болезнях, проблемах на работе, неудачах и т.д. Не пытайтесь быть главной скрипкой за столом и полностью завладеть разговором. Не шепчитесь с сидящим рядом – дождитесь более удобного случая.

Правило 7: обзор комнат

Не ходите по комнатам без приглашения, рассматривая мебель, книги, картины, сувениры и т.д.

Правило 8: развлечения

Если хозяева предложили конкурсы или развлечения, поддержите инициативу, не отказывайтесь от участия и не критикуйте выбор музыкального сопровождения.

Правило 9: поведение за столом

Не начинайте есть, сразу сев за стол. Дождитесь, пока займут места все гости и хозяева дома. Ешьте не торопясь. Не накладывайте на тарелку много блюд сразу.

Правило 10: нарушение этикета

Если кто-то из гостей или хозяева дома нарушили этикет, не следует указывать им ошибки. Не делайте замечаний и не пытайтесь поучать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какое правило этикета забывают, когда уходят в гости.

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