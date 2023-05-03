Как гарантированно получить мешки урожая: поможет чайная ложка необычного удобрения

Дачники – люди креативные, поэтому часто экспериментируют с органическими удобрениями. Ведь не секрет, что любые вещи чисто природного происхождения содержат немало питательных веществ, которые могут принести пользу урожаю.

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Как выяснил OBOZREVATEL, одно из таких самодельных удобрений можно изготовить из двух необычных ингредиентов – крахмала и овсяных хлопьев. Люди, уже испытавшие его, утверждают, что даже одна ложка такой подкормки способна существенно повысить урожайность огородных культур.

Что понадобится для того, чтобы изготовить удобрение:

сухой крахмал – 1 чайная ложка;

овсяные хлопья – 1 столовая ложка;

холодная вода.

Сухие компоненты следует смешать между собой, залить 2 литрами холодной воды и оставить настаиваться на два часа. После этого настой процеживают, добавляют к нему еще 1 литр воды и хорошо перемешивают.

Этот концентрат разбавляют в пропорции 1 стакан на 5 литров воды. Полученным средством необходимо подливать растения под корень до достаточного увлажнения почвы.

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