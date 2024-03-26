Как еще назвать украинским гладиолус: ответ вас точно удивит

Гладиолус – это величественный цветок, украшающий сады и клумбы своими яркими и элегантными цветами. Ее название образовалось, учитывая форму листьев, и происходит от латинского слова "gladius", что означает "меч".

Сегодня большинство украинцев отказываются от русского языка и хотят говорить максимально правильно. Поэтому OBOZ.UA рассказывает, как правильно называть "гладиолусы", чтобы не возникало суржика.

Поскольку мы не часто в повседневной речи обсуждаем цветы и их названия, многие продолжают использовать кальку из русского и неправильно называть растения. Одним из цветков, вызывающим вопросы является гладиолус. Кто-то может подумать, что непременно существует украинский аналог этому слову и будет полностью прав.

Академический толковый словарь украинского языка предлагает название "косарик". Однако слово "гладіолус" не является неправильным. Действительно, многие носители языка его избегают, поскольку оно не присуще украинскому языку, но ошибкой оно не считается.

Поэтому вы без угрызений совести можете использовать как термин "косарики", так и "гладіолуси".

Однако такая ситуация не со всеми цветами. Например цветок, который нередко называют "анютины глазки" лучше называть "зозулині черевички" илм "братки/братчики", а также следует говорить:

Не "маргаритка", а "стокротка";

"Одуванчик" – "кульбабка";

"Ірис" – "півник";

"Ландиш" – "конвалія";

"Піон" – "півонія" и т.д.

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