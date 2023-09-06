Как достичь идеальной чистоты дома: советы хозяйкам

Уборка в доме может стать большой проблемой для хозяек, пытающихся избегать сложных и незаметных мест. Со временем там может скапливаться грязь и пыль, что приведет к еще большему загрязнению.

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Чтобы добиться идеальной чистоты дома, не нужно вызывать клининговую службу или покупать дорогостоящие химические средства. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

Дом можно убрать быстро, не тратя все свои силы и много времени. Нужно знать, как правильно организовать этот процесс.

Чистящие средства

Чем меньше средств для уборки есть у вас, тем лучше. Выберите несколько растворов, необходимых для чистки дома. Можете купить универсальные средства, но проверьте, не повредят ли они разные поверхности, или делайте такие растворы самостоятельно, используя натуральные ингредиенты.

Тряпки, губки

У вас обязательно должна быть тряпка из микрофибры. Она подойдет для протирания разных поверхностей и даже зеркал, не оставляя после чистки ворсинок. Разделите тряпки, которые используете для кухни, ванной и других поверхностей, чтобы не переносить грязь и микробы из одной комнаты в другую.

Правильная техника уборки

Лучший способ справиться с любой комнатой – это убирать сверху вниз и протирать поверхности слева направо. Так, вы точно ничего не упустите и быстро очистите всю комнату.

Такой способ особенно удобен, когда вы протираете верхние полки от пыли, потому что вся грязь попадет на пол и в конце вы все уберете пылесосом и шваброй.

Беспорядок

Прежде чем начать вытирать пыль и пылесосить, вам необходимо сложить всю одежду, игрушки и другие вещи на свои места. Вы не сможете хорошо вычистить всю грязь, если она будет спрятана под кучей вещей или других предметов. Только после того, как вы все сложили, можно вытирать пыль.

Кухня

Кухня занимает больше времени у хозяек. Для начала вымойте грязную посуду и расставьте все на свои места, затем протрите пыль, начиная с верхних полочек. Фасад кухни можно вытереть салфеткой из микрофибры, используя специальные чистящие средства.

Если у вас есть техника из нержавеющей стали, то нагрейте в микроволновке тряпку из микрофибры и протрите ею необходимые поверхности. Такой метод поможет вытереть жир, не оставляя следов. Для более устойчивых пятен следует использовать специальные химические средства или моющие средства для посуды.

Ванная комната

Нанесите раствор согласно инструкции на нужные участки и оставьте на несколько минут. Далее протрите все чистой тряпкой и тщательно промойте водой. Затем распылите специальное средство на зеркала и стеклянную дверь в душе и очистите всю грязь сухой салфеткой.

Пол

Пылесосить и мыть пол нужно в конце уборки. Начинать пылесосить лучше с конца комнаты, двигаясь к входной двери. Так, вы не оставите мусор и грязь на поверхности. Затем вымойте пол, чтобы очистить его от пыли и микробов.

Ранее OBOZREVATEL публиковал китайский способ уборки, который поможет эффективно очистить дом от пыли.

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