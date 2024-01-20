Как достичь идеального аромата свежести в доме: 12 табу

Свежесть в доме – не только эстетическая составляющая. Причиной неприятных запахов могут являться болезнетворные бактерии, активно размножающиеся в условиях с повышенной влажностью.

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Ароматические диффузоры – не панацея. Регулярная проветривание и качественная уборка помогут эффективно очистить воздух в доме. Детальнее о том, как достичь свежести в комнатах, рассказало издание The Sun.

Специалист по уборке Неркеша, проживающая в Великобритании, опубликовала в сети видео, которое быстро стало вирусным.

В первую очередь она советует не только очищать, но и дезинфицировать слив раковины. Обычно причиной засорения являются волосы, остатки зубной пасты или пищи, жир и грязь, что закупоривают ливень и создают немало проблем. Нужно насыпать в слив немного пищевой соды, добавить соль и уксус. Ждем 15 минут и смываем все теплой водой.

Также следует регулярно менять кошачий туалет. Для дезинфекции после мытья можно обработать лоток небольшим количеством перекиси водорода.

Не стоит оставлять мокрое белье в стиральной машине надолго. Кроме появления неприятного аромата это также приведет к образованию плесени, ведь темные и влажные условия – идеальны для быстрого размножения грибковых спор.

Менять кухонные полотенца и тряпки следует регулярно – они могут стать настоящими питомниками микробов.

По крайней мере, раз в месяц эксперты советуют мыть холодильник. Вам даже не понадобятся сильнодействующие химические растворы. Достаточно поставить в холодильник блюдце с содой. 100-150 г соды эффективно дезинфицируют и избавят от неприятных запахов.

Не стоит надолго оставлять остатки пищи в кухонном мусорном ведре. К примеру, обрезанные части курицы быстро начинают портиться при комнатной температуре и выделять резкий запах.

Регулярное проветривание не менее трех раз в день – залог свежести в доме. Так что не забывайте открывать окна.

Не закрывайте дверцу стиральной машины после использования. Опять же, это простые превентивные меры, предотвращающие образование плесени.

Пыль, грязь, остатки пищи, шерсть домашних животных скапливаются между волокнами, и ковер может стать настоящим питомником бактерий. Как почистить грязный ковер, не снимая с пола – читайте в материале.

Менять постельное белье следует как минимум еженедельно. На наволочках и пододеяльниках могут скапливаться пылевые клещи, приводящие к проблемам со здоровьем.

Мусорник нужно очищать ежедневно. Накопление остатков пищи приводит к появлению неприятных запахов.

И самый очевидный совет – не стоит курить в комнате. Табачный дым быстро оседает на всех поверхностях – от тканевых обивок до обоев, а вывести его очень тяжело.

Ранее OBOZ.UА рассказывал, как прочистить ливень в умывальнике и ванне домашними средствами.

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