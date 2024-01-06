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Как почистить грязный ковер, не снимая с пола: самые эффективные способы
Основной минус ковров состоит в том, что они быстро загрязняются. Пыль, грязь, остатки пищи, шерсть домашних животных скапливаются между волокнами, и ковер может стать настоящим питомником бактерий.
Есть много естественных методов, с помощью которых можно очистить волокна без использования дорогих и агрессивных химикатов. Эксперты рассказали, как отмыть грязный ковер, не снимая его с пола.
Лайфхак 1
- Смешайте белый уксус и воду в пропорции 1:1.
- Перелейте раствор в чистую бутылку с пульверизатором.
- Распылите раствор на загрязненные участки ковра. Дайте раствору настояться 15 минут.
- Наполните ведро теплой водой. Добавьте в воду несколько капель мягкого моющего средства. Тщательно перемешайте смесь.
- Смочите щетку или губку в смеси и почистите загрязненный участок.
Лайфхак 2
- Смешайте уксус, поваренную соль и воду до образования пастообразной смеси.
- Влажной тряпкой тщательно вотрите пасту в ковер.
- Пасту нужно оставить на ковре на несколько часов, чтобы компоненты подействовали.
- Напоследок удалите абразивные остатки пылесосом.
Лайфхак 3
- Приготовьте раствор из 2 стаканов теплой воды, 1/4 стакана мягкого моющего средства и 2 стаканов белого уксуса.
- Взбейте компоненты до образования пены.
- Нужно втирать пену в ковер с помощью щетки.
Лайфхак 3
- Для удаления жирных пятен прежде всего следует посыпать их кукурузным крахмалом, чтобы он впитал влагу.
- Оставьте крахмал на жирном пятне в течение 30 минут.
- Удалите остатки пылесосом. Повторяйте процесс, пока все пятна жира не исчезнут.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избавить ковер от неприятного запаха.
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