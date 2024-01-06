Как почистить грязный ковер, не снимая с пола: самые эффективные способы

Основной минус ковров состоит в том, что они быстро загрязняются. Пыль, грязь, остатки пищи, шерсть домашних животных скапливаются между волокнами, и ковер может стать настоящим питомником бактерий.

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Есть много естественных методов, с помощью которых можно очистить волокна без использования дорогих и агрессивных химикатов. Эксперты рассказали, как отмыть грязный ковер, не снимая его с пола.

Лайфхак 1

Смешайте белый уксус и воду в пропорции 1:1.

Перелейте раствор в чистую бутылку с пульверизатором.

Распылите раствор на загрязненные участки ковра. Дайте раствору настояться 15 минут.

Наполните ведро теплой водой. Добавьте в воду несколько капель мягкого моющего средства. Тщательно перемешайте смесь.

Смочите щетку или губку в смеси и почистите загрязненный участок.

Лайфхак 2

Смешайте уксус, поваренную соль и воду до образования пастообразной смеси.

Влажной тряпкой тщательно вотрите пасту в ковер.

Пасту нужно оставить на ковре на несколько часов, чтобы компоненты подействовали.

Напоследок удалите абразивные остатки пылесосом.

Лайфхак 3

Приготовьте раствор из 2 стаканов теплой воды, 1/4 стакана мягкого моющего средства и 2 стаканов белого уксуса.

Взбейте компоненты до образования пены.

Нужно втирать пену в ковер с помощью щетки.

Лайфхак 3

Для удаления жирных пятен прежде всего следует посыпать их кукурузным крахмалом, чтобы он впитал влагу.

Оставьте крахмал на жирном пятне в течение 30 минут.

Удалите остатки пылесосом. Повторяйте процесс, пока все пятна жира не исчезнут.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избавить ковер от неприятного запаха.

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