Как дольше сохранить лук: полезный лайфхак

Из-за своей сочной структуры лук – не очень простой для хранения овощ. Если в погребе или подвале он чувствует себя хорошо и не прорастает практически всю зиму, то в домашних условиях пускает листья и портится довольно быстро. Но существует достаточно эффективный лайфхак, который может значительно продлить срок хранения луковиц в домашнем тепле.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает о способе, которым пользуются опытные огородники. Для него понадобятся два простых продукта, которые найдутся на каждой кухне.

Подготовка к хранению

В первую очередь важно убедиться, что лук был собран вовремя и правильно подготовлен для зимнего хранения. Выкапывать урожай нужно, когда шейка станет тонкой и высохнет, а кожура станет крепкой.

Сушить плоды можно прямо на грядке под солнечными лучами. Луковицы нужно будет регулярно переворачивать, чтобы они просохли со всех сторон. Достаточно 7-10 дней. Но важно, чтобы за этот период урожай не смочил дождь. В противном случае придется все начинать с начала. Также можно сушить лук на открытом воздухе под навесом – это тоже хороший способ подготовить его к хранению.

Лайфхак с мукой

Чтобы лук хранился дома долго и не портился, понадобятся бумажные пакеты, хорошо пропускающие воздух, и пшеничная, а еще лучше (хотя и существенно дороже) рисовая мука, а также разрыхлитель для теста. Перед укладкой овощей в пакеты их нужно разложить в месте, где они будут храниться, и насыпать на дно тонкий слой разрыхлителя. Благодаря своей гигроскопичности продукт будет защищать лук от чрезмерной влаги, а значит и от загнивания.

Помещать луковицы в пакеты нужно так, чтобы они не касались друг друга боками. Овощам требуется максимальный доступ воздуха во время хранения. Когда пакет будет наполнен, сверху уложенные овощи нужно присыпать слоем муки.

Если размер пакетов позволяет сложить лук в несколько слоев, после укладки каждого следующего посыпайте овощи мукой. Чем больше луковиц будет в пакете, тем больше потребуется продукта, чтобы уберечь его от влаги.

Когда процесс укладывания будет закончен, пакет нужно тщательно закрыть. Сочетание разрыхлителя и муки хорошо защитит лук от лишней влаги. А соответственно убережет от развития вредных бактерий и грибов, которые могут испортить весь урожай. Кроме того, эти средства защищают овощ от прорастания. Однако придется позаботиться также, чтобы он хранился в темном месте, ведь свет провоцирует появление ростков в луковице.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как хранить в домашних условиях чеснок, чтобы он долго не портился.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.