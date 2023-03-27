Как долго коты помнят хозяев: что думают о людях

Часто хозяева, которые вынуждены надолго расстаться со своим любимцем, терзают себя вопросом: а будет ли кот помнить их после длительного отсутствия? Не будет ли это слишком большим стрессом для животного и сможет ли оно привыкнуть к новым временным хозяевам?

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Эксперты говорят, что однозначного ответа на этот вопрос дать невозможно – все зависит от особенностей психики и характера кота. Что коты думают о людях и как долго они помнят хозяев, разбирался OBOZREVATEL.

Как работает память кота

Память кота по отношению к своим хозяевам работает специфически. Они обладают высокой чувствительностью к окружающим и привыкают к владельцам только тогда, когда начинают чувствовать себя в безопасности.

Исследователи говорят, что коты воспринимают и видят людей как больших котов. Главное, чтобы они были неагрессивными. Кошки понимают интонацию, мимику и жесты.

Мышление, психика и память котов очень нестандартны. Всё зависит от конкретных особенностей и породы. Некоторые коты очень независимы, они не любят ласки, лишнего внимания и прикосновений. Им важно, чтобы хозяин снабдил их пищей, водой и чистым лотком. Такие коты живут слегка обособленной жизнью и быстро привыкнут к новому окружению.

Другие кошки – очень коммуникабельные, игривые и ласковые. Им жизненно необходимо внимание. Они быстро и надолго привязываются к хозяевам и будут очень скучать при их отсутствии. Известны случаи, когда коты надолго отказывались от еды и воды рядом с новыми людьми, а все время проводили в безопасном тайнике. Действительно, есть кошки, которые длительное время не могут забыть хозяина и начинают болеть, живя в стрессе.

Узнает ли кот хозяина после долгой разлуки

У котов хорошая память на запахи. Так что они могут узнать хозяина даже спустя годы отсутствия. Коты могут вспомнить голос, интонацию, прикосновения человека. Но при этом важно, чтобы хозяин и кот в прошлом имели близкие доверительные отношения. Кошки помнят людей, с которыми проводили много времени.

Волонтеры из приютов для животных говорят, что коты действительно могут узнать хозяина и через несколько лет разлуки.

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