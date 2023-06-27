Как часто нужно стирать полотенца: почему это важно

Банными полотенцами мы пользуемся каждый день и на них остаются бактерии, а после высыхания может появиться неприятный запах. Правильная и своевременная стирка полотенец позаботится о нашем здоровье.

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Ткань тесно контактирует с нашим телом и может стать причиной различных заболеваний из-за грязи на ней. Everyday Health собрал веские причины, почему необходимо следить за чистотой полотенец.

Докторка философии и вице-председатель Международного форума по домашней гигиене Элизабет Скотт перечислила возбудители, которые могут быть на грязном материале – это кожные, фекальные патогены, бактериальные, вирусные и грибковые бактерии. Все это может вызвать такие болезни, как золотистый стафилококк, кишечная палочка, конъюнктивит глаза и лишай

Чтобы избежать этого, лучше стирать полотенца после двух - трех использований, а безопаснее всего брать новое полотенце после каждого купания. Сушить его нужно сразу после того, как вытерлись, и желательно не в ванной комнате, потому что это влажная среда, способствующая размножению бактерий.

"Если у вас есть открытые порезы или царапины на теле, вы недавно перенесли операцию (в том числе удаление родинки или рака кожи), у вас много экземы или общих высыпаний на коже, то повторно пользоваться одним полотенцем ни в коем случае нельзя. Используйте свежее полотенце после каждого душа, пока кожа не заживает", - подчеркнула дерматологиня Дейдра Хупер.

Стирать полотенца необходимо в горячей воде с добавлением моющего средства. Также можно добавить жидкий отбеливатель или стиральные растворы с активированным кислородом для эффективного удаления грязи.

По словам докторки философии Кейли Рейнольдс, если редко стирать изделие, то может появиться запах плесени, который перенесется на вашу кожу.

Чтобы сохранить полотенца дольше свежими и чистыми, следует вытираться ими сверху вниз, правильно сушить, а не складывать все на кучу и отбеливать их, если появился неприятный запах, свидетельствующий о появлении плесени.

Также мойте стиральную машину, там накапливается грязь и микробы.

Кухонными полотенцами можно пользоваться не более трех дней. Потому что там больше грязи и бактерий. Исследователи утверждают, что это может привести к пищевому отравлению, поэтому их необходимо стирать ежедневно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сохранить мягкость полотенец, даже после ста раз стирки.



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