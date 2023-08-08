Как часто нужно стирать пижаму: мнения в сети разделились

Пижаму следует стирать регулярно, ведь на ткани скапливаются кожный жир, пот, мертвые клетки и бактерии. При недостаточной гигиене микробы начинают контактировать с ранами, прыщами и раздражениями на коже, вызывая различные заболевания.

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В сети не утихают дискуссии по вопросу: нужно ли стирать пижаму каждый день и вообще, как часто нужно это делать? Мнения кардинально разделились.

Блоггер из США Эллисон Делперданг спросила в TikTok, есть ли среди ее читателей люди, которые не стирают пижаму по несколько ночей. Эллисон призналась, что носит пижаму три ночи подряд. Казалось бы, ничего удивительного: обычно мы одеваем пижаму вечером, на чистую кожу, после принятия душа. Однако многие пользователи были совершенно ошеломлены комментариями Эллисон, считая, что не стирать пижамы каждый вечер – это отвратительная привычка.

Привычки формируются из детства. Некоторых родители заставляли менять пижаму каждый вечер, другие дети могли целый день играть дома в пижаме, а потом ложиться в ней спать. Большинство американских пользователей написали, что привыкли менять пижаму каждый раз перед сном и имеют несколько наборов белья для сна. Другие же отметили, что стирают одежду по мере загрязнения.

Частота стирки зависит от нескольких вещей: начиная от особенностей организма и заканчивая выбранной тканью. Если вы часто потеете ночью, пижаму следует стирать почаще. Синтетические ткани, например полиэстер, способны поглощать пот, бактерии и кожный жир. Тело в таких пижамах просто не будет дышать.

Кстати, эксперты отметили, что пижаму, которая используется как домашняя одежда и одежда для сна, следует стирать каждые три-четыре дня. При этом если вы привыкли принимать душ каждый вечер перед сном, периодичность можно продлить до 5-7 дней. Летом стирать пижаму лучше через день или каждый день. Какую температуру стирки при этом следует выбрать – читайте в материале.

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