Как часто нужно стирать одежду: эксперты дали советы по основным вещам

Иногда кажется, что жизнь почти наполовину состоит из стирки. Не успеешь снять одну партию высушенных вещей с сушилки, как корзина для грязного белья уже снова полна. Эксперты по уборке считают: если это история именно о вас, то, вероятно, вы стираете как минимум часть вещей слишком часто.

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Как пишет издание iNews, некоторые исследования показывают, что примерно каждый пятый стирает одежду, которая даже не успела запачкаться. А это бесполезная трата времени, воды, электроэнергии и моющих средств, которые тоже далеко не бесплатны. Кроме того, стирка изнашивает одежду.

Когда правильно стирать одежду

Правило здесь простое: если речь не идет о нижнем белье, которое контактирует непосредственно с телом, или вещах, в которых вы потели, отправлять их на стирку после одного ношения не нужно. Если от вещи нет запаха или на ней вы не видите очевидного загрязнения, ее вполне можно надеть еще раз. Условно оптимальной можно назвать такую частоту стирки в зависимости от типа вещей:

любые трусы и носки – после каждого ношения;

– после каждого ношения; бюстгальтеры – после того, как вы надели его 4-7 раз;

– после того, как вы надели его 4-7 раз; футболки, рубашки, блузки – 2-3 раза, если вы не сильно потеете, в жару их приходится стирать чаще;

– 2-3 раза, если вы не сильно потеете, в жару их приходится стирать чаще; юбки – можно надеть 4-5 раз перед очередной стиркой;

– можно надеть 4-5 раз перед очередной стиркой; штаны – стирают после 2-3 надеваний;

– стирают после 2-3 надеваний; платья – после 2-3 раз.

Как ухаживать за одеждой между стирками

Для того чтобы всегда иметь чистую одежду, не нужно стирать ее каждый раз. Можно придерживаться простых советов по уходу.

Вытряхивайте и проветривайте

Когда вы сняли вещь, сразу встряхните ее, чтобы очистить от пыли. А затем повесьте в проветриваемом помещении, чтобы освежить.

Отпаривайте

Обработка ткани простым отпаривателем уничтожит все слабые запахи, очистит от незначительных загрязнений и заодно разгладит складки. Такой уход значительно деликатнее, чем полноценная стирка, и при этом способен его заменить, если вещь не грязная.

Выводите пятна

Небольшие пятна на одежде можно замывать, не стирая всю вещь. Главное – делать это сразу и пользоваться прохладной водой, ведь горячая только глубже загонит загрязнитель в волокна и закрепит пятно, особенно если оно имеет белковое происхождение.

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