Как часто нужно стирать бюстгальтер и какой способ для этого лучше

Заботиться о чистоте нижнего белья очень важно, ведь оно контактирует с очень чувствительными частями тела. И если с трусами все понятно, их нужно менять не реже, чем раз в день, и стирать после каждого ношения, то с бюстгальтером все не так просто.

OBOZREVATEL поинтересовался советами производителей белья и экспертов на этот счет. И они подсказали, как сориентироваться, когда приходит время стирать бра.

Как часто нужно стирать бюстгальтер

На самом деле ориентироваться здесь нужно на особенности своего тела и собственный образ жизни. Обычно производители рекомендуют отправлять этот предмет белья в барабан стиральной машины после 2-3 ношений, чтобы он оставался свежим и был в хорошем состоянии. Но на самом деле жестких правил здесь нет.

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Влиять на частоту стирки лифчика могут ваш личный уровень активности, погода, личные требования к гигиене и т.д. Скажем, если вы позанимались спортом на улице в жаркий день, то предмет логично отправить в стирку сразу. Если же это модель для повседневной носки, а погода прохладная, то можно так не спешить и надеть вещь еще несколько раз.

На регулярность влияют три основные причины – гигиена, контроль запаха и состояние здоровья кожи. Так при каждой стирке из ткани лифчика удаляются пот, жир и отмершие клетки кожи, что способствует его гигиенической чистоте. Отсутствие этих органических частиц также позволяет избежать развития бактерий, из-за которых вещь может начать неприятно пахнуть. Что также важно для женщин с чувствительной кожей – у них несвежий бюстгальтер может вызвать раздражение, сыпь, а в некоторых случаях даже развитие инфекции кожи.

Как правильно стирать этот предмет

Стирать лифчики можно разными способами, но большинство производителей рекомендуют все же ручную стирку. Она поможет дольше сохранить структуру ткани и плотность материала, из которого сделаны чашки. Машинная стирка может быть слишком интенсивной для бра из деликатных тканей. Она может нарушить их упругость и привести к выпадению косточек.

Лучше всего начать ручную стирку бюстгальтера с замачивания в едва теплой воде с мягким моющим средством. После этого его нужно будет протереть по всей поверхности, уделяя особое внимание участкам вокруг подмышек и резинки. Напоследок вещь останется прополоскать в проточной воде и дать ей высохнуть на воздухе.

Ни в коем случае нельзя сушить этот предмет белья в машине или на приборах отопления. Тепло может повредить бюстгальтер и изменить его посадку на теле.

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