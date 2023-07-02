Как часто нужно купать собаку: на что обратить внимание

Частота купания собаки зависит от многих факторов: от длины шерсти и особенностей породы до ее бытовых привычек и погодных условий на улице. Специалисты утверждают, что купать собаку нужно минимум раз в месяц.

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Бассет-гаундов, ньюфаундлендерсов и аляскинских маламутов купать следует чаще, оптимально – раз в неделю. Подробнее об этом рассказало издание Your Dog Advisor.

Особенности породы и купания

Гладкошерстяные породы не требуют частых ванн, в частности, бостон-терьеры, веймаранеры и гончие.

Некоторые собаки имеют так называемую "водоотталкивающую" шерсть. Золотистым ретриверам, ирландским спаниелям и оттерхаундам специальный жир на подшерстке помогает защитить кожу от грязи и быстро обсохнуть после намокания.

Австралийские овчарки, пиренейские горные собаки и аляскинские хаски имеют "двойное" подшерстное покрытие. Эти породы советуют чаще вычесывать, чтобы избавить шерсть от грязи и мусора, а купать их нужно только в случае необходимости.

В любом случае слишком частое мытье будет вредить защитному покрытию на коже. Чрезмерные водные процедуры могут привести к сухости кожи, покраснениям, высыпаниям и перхоти.

Основные советы

Перед купанием почистите шерсть, особенно если она склонна к спутыванию. Спутанная шерсть также задерживает воду, что может вызвать раздражение кожи. Выберите правильный шампунь. Лучше обратиться за советом к ветеринару. Не мойте собаку обычным шампунем, не предназначенным для животных. Чрезмерное количество шампуня усложнит удаление пены из шерсти. Если мыло вымыть не полностью, кожа собаки может стать сухой и раздраженной. Не мойте собаку горячей водой – это небезопасно. Отрегулируйте прохладную температуру. Сразу после мытья просушите уши вашего любимца. Избегайте попадания в них воды, особенно мыльной пены. Заранее подготовьте полотенца: положите одно на пол, а другим протрите шерсть. Используя фен, включайте прохладный режим во избежание ожогов на чувствительной коже.

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