Как часто нужно чистить привычные домашние вещи: разбор от профессиональной уборщицы

Хозяйки убирают, моют, стирают и пылесосят каждую неделю, чтобы поддерживать чистоту и уют в доме. Но уделять внимание нужно не только полу, шкафам или посуде, но и другим вещам, которыми пользуемся каждый день.

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Грязь и микробы могут находиться в самых незаметных местах. Издание The Sun опубликовало советы профессиональной уборщицы Ким Вудберн, которая рассказала о своих лайфхаках в уборке.

Вудберн подчеркнула, что в современном мире есть много чистящих инструментов, которые помогут поддерживать чистоту в доме. Она составила список обыденных вещей, которые нужно чаще чистить, чем это делают большинство людей, а некоторые вообще этого избегают.

Подушки

Чтобы поддерживать чистоту в постели, нужно стирать не только наволочки, но и сами подушки. Убедитесь, что подушку можно стирать самостоятельно, прочитав этикетку на ней. Некоторые материалы можно стирать только вручную. Наденьте специальный чехол на подушку и запустите стиральную машинку. Проводите такую чистку раз в полгода.

Простыни

Раз в неделю следует стирать простыни в стиральной машинке, используя режим не менее 60 или 80 градусов по Цельсию. Горячая вода уничтожит все микробы и удалит стойкую грязь.

Ковры

Частота стирки ковров зависит от количества людей и домашних питомцев, живущих в квартире. Обычно это следует делать раз в три месяца. Если вы живете в частном доме, то можете постирать ковер самостоятельно на улице в солнечный сухой день с помощью стирального порошка.

Кухонные полотенца

Полотенца нужно стирать каждый день или раз в два-три дня. Все зависит от того, как часто вы ими пользуетесь. К этому делу следует относиться ответственно, потому что на полотенцах образуются микробы, которые могут попасть в пищу и привести к пищевому отравлению.

Вудберн советует замачивать кухонные полотенца на ночь или даже на несколько дней в горячей воде, добавив несколько капель моющего средства. Затем постирайте их в машинке, установив самый короткий цикл стирки.

Банные полотенца

Такие полотенца нельзя использовать больше трех раз в неделю. Из-за постоянной влажности в ванной комнате на них быстро размножаются бактерии и микробы, поэтому стирайте их несколько раз в неделю.

Кисточки для макияжа

Если вы пользуетесь кисточками для макияжа каждый день, то их следует чистить дважды в неделю. Потому что на них скапливаются микробы и грязь, что может привести к высыпаниям на коже. Достаточно смочить кисти теплой водой и очистить их мылом. Высушите салфеткой и оставьте их сохнуть, а не прячьте в косметичку.

Мобильный телефон, компьютерная клавиатура

На гаджетах накапливается много грязи и пыли, потому что мы не моем руки перед каждым использованием, и это логично. Поэтому вытирайте влажной салфеткой телефон и ноутбук каждый день, чтобы не перенести бактерии себе на кожу.

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