Как часто нужно чистить матрас и что делать, если на нем образовалась плесень

Каким бы дорогим и высокотехнологичным ни был ваш матрас, вы все равно рискуете столкнуться с такой проблемой, как плесень в нем. Из-за своей пористой структуры он может накапливать влагу, в которой споры плесневых грибов будут чувствовать себя прекрасно. Но не спешите выбрасывать вещь, как только заметили первые проявления плесени. Порой ситуацию можно исправить.

OBOZREVATEL собрал несколько вариантов, как отчистить матрас от плесени. А также рекомендаций, как за ним правильно ухаживать.

Почему плесень на матрасе опасна

Пятна плесени образуются, когда на предмете начинают размножаться микроскопические грибы. Они размножаются спорами и в благоприятных условиях делают это очень быстро. Более того, они могут распространяться на постельное белье, ковры, мебель, стены и другие поверхности в спальне.

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Споры, выделяемые плесенью, являются причиной ринитов, аллергических реакций, головных болей и других негативных симптомов. Поэтому избавляться от проблемы нужно как можно быстрее.

Как понять, что в вашем матрасе завелась плесень

Развивающаяся под матрасом плесень чаще является проблемой для людей, которые кладут его прямо на пол, а не на основание или платформу. Но даже если предмет установлен правильно, риск ее появления все равно остается.

Важно правильно определить момент, когда возникает проблема. Ведь от оперативности зависит, сможете ли вы спасти матрас. Вот основные признаки того, что в нем могут развиваться опасные микроорганизмы:

на нем появились беловатые, розоватые или пушистые темно-серые пятна;

от матраса пошел затхлый запах;

вы периодически находите новые пятна неизвестного происхождения;

вы видели плесень в других местах своей спальни.

Если следы на поверхности матраса имеют фиолетовый, коричневый или зеленый цвет, скорее всего, спасти его уже не удастся. Это признаки того, что проблема уже устарела.

Как предотвратить плесени на матрасе

Правильная гигиена матраса – лучший способ предотвратить развитие плесени. Это означает, что его придется чистить правильно и делать это с правильной частотой. Также полезно будет приобрести наматрасник, который можно регулярно стирать.

Ежемесячно пылесосьте матрас, чтобы избавиться от пылевых клещей и аллергенов, а также от омертвевшей кожи и волос. Они – хорошая пища для развития микроорганизмов.

Собирайте пролитую жидкость сразу после того, как она попала на матрас – не разрешайте ей впитываться. Именно во влажной среде развиваются плесневые грибы.

Удаляйте пятна сразу, как вы их заметите. Для этого можно использовать пищевую соду или перекись водорода. Но предварительно прочтите инструкцию к матрасу.

Время от времени прокаливайте матрас под прямыми солнечными лучами. Ультрафиолет убивает бактерии и споры грибов. Но имейте в виду, что это может привести к выгоранию чехла матраса.

Проводите глубокую чистку матраса не менее двух раз в год. Если у вас дома высокая влажность, процедуру придется повторять раз в месяц.

Как удалить плесень из матраса

На самом деле, плесень очень быстро проникает внутрь матраса и делает его непригодным для использования. Но если вы считаете, что грибок еще не успел прорасти глубоко, вы можете попытаться спасти вещь. Для этого вам понадобятся медицинский спирт и перекись водорода.

Начните с того, что хорошо почистите матрас со всех сторон пылесосом. Затем смешайте спирт с водой в равных пропорциях или растворите одну часть перекиси в трех частях воды. Спиртовой раствор лучше наносить салфеткой, а перекись будет более эффективной, если соединить ее с чисткой щеткой. Протирайте пятна, пока не удалите все видимые следы плесени, а затем тщательно промойте обработанное место, избегая его переувлажнения, и хорошо просушите матрас под солнцем, прежде чем снова использовать его по назначению.

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