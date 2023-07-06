Как часто надо поливать подвесные горшки с цветами летом: идеальный вариант

На вашем балконе, веранде или патио есть подвесные корзины с растениями? Тогда важно знать, как их правильно поливать, особенно в летнюю жару. Находясь на открытом воздухе, они требуют несколько иного режима полива, чем вазоны в помещении.

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Основная проблема с поливом подвешенных растений возникает из-за того, что их расположение на возвышении затрудняет контроль за уровнем увлажнения. Возникает риск перелить цветок или дать ему недостаточно воды. OBOZREVATEL рассказывает, как справиться с этой задачей.

Как часто подвесные корзины нуждаются в поливе

Как правило, растения, которые растут в контейнерах – любых, не только подвешенных – нуждаются в более частом поливе, чем те, которые растут в почве. А подвешенные при этом еще и подвергаются воздействию прямых солнечных лучей, поэтому им воду нужно добавлять еще чаще.

Именно поэтому опытные садоводы рекомендуют проверять состояние субстрата в корзинах каждый день. Достаточно будет углубить палец примерно на два сантиметра и оценить увлажненность земли. Если она кажется сухой, полив лучше выполнить немедленно.

Также можно для проверки приподнимать корзину снизу. Если она кажется легкой, значит воды в почве точно не хватает и пора внести ее, чтобы растение чувствовало себя хорошо.

В целом эксперты советуют поливать растения в корзинах 2-3 раза в неделю. В прохладные и пасмурные дни эта частота может быть немного ниже. В условиях жары можно подливать растения несколько чаще.

Как поливать подвешенные растения

Чтобы упростить задачу ухода за растениями в подвесных емкостях, можно использовать лейку с узким горлышком или разбрызгиватель на ручке маленького радиуса. Главная задача при этом – вносить воду в почву и не лить ее на растение. Чрезмерное увлажнение листьев и стеблей может нанести ему вред.

Воду лучше брать дождевую или отстоянную – водопроводная будет слишком жесткой для растений. Также ей следует дать нагреться до комнатной температуры. Холодная вода может нанести вред корням.

В идеале полив следует проводить рано утром или поздно вечером, чтобы предотвратить испарение влаги из почвы в самые жаркие часы.

Еще одна распространенная ошибка при уходе за растениями летом – это перелив. Пытаясь спасти их от жары многие любители садоводства прилагают слишком много усилий. И это может погубить цветок. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо обеспечить хороший дренаж в горшке. Через дренажный слой лишняя вода будет стекать в поддон. Это также обеспечит корням лучший доступ воздуха.

Что делать, если не хватает времени на ежедневный полив

Даже занятые хозяева могут обустроить на своем балконе подвесной сад. Помочь в этом могут, например, специальные горшки с автополивом или устройства, которые дозированно вносят влагу в субстрат.

А еще можно выбирать для высадки засухоустойчивые виды растений. Например, суккуленты. Так крестовики или некоторые виды крассул могут образовывать красивые каскады побегов. Хорошо переносит засуху хлорофитум или эпипремнум. Выбор есть и украсить балкон будет чем.

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