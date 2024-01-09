Как бытовая техника вредит котам и собакам: предупреждение ученых

Домашние животные – это не только радость и положительные эмоции, но большая ответственность. Зачастую хозяева даже не подозревают, насколько опасной для четвероногих может быть обычная, казалось бы, бытовая техника.

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Животные обладают более чувствительным слухом и улавливают гораздо больше звуков, чем человек. Не только громкий звук пылесоса может навредить любимцу. Издание Inverse рассказало, какая бытовая техника может спровоцировать проблемы со здоровьем у кошек и собак.

Коты могут слышать частоты или высоту звука до 64 000 Гц, а собаки – до 45 000 Гц. Человек, для сравнения, улавливает с 20 000 Гц.

В британском издании Journal of Feline Medicine and Surgery было опубликовано исследование. Ученые оценивали потенциальные причины судорог у кошек и определяли, что может спровоцировать заболевание, называемое кошачьими аудиогенными рефлекторными судорогами.

Серьезные судорожные приступы возникали у кошек в результате следующих резких звуков:

громкий звонок старого телефона;

падение металлической ложки в керамическую миску;

постукивание по стеклу;

длительный шелест бумаги или полиэтиленовых пакетов;

набор текста на клавиатуре компьютера;

резкое "цокание" языком.

Рефлекторные судороги – гораздо более серьезное состояние, чем может показаться на первый взгляд. Животные не просто пугаются громких звуков – со временем это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Тестирование показало, насколько чувствителен слух животных.

Другое исследование, проведенное в 2005 году, также выявило, что окружающие лабораторные звуки могут влиять на эндокринные и циклы сна животных.

Кэтрин Хоупт, почетный профессор поведенческой медицины Колледжа ветеринарной медицины Корнельского университета, отметила, что животные резко реагируют на звуковые сигналы и жужжание. Гаджеты Invisible Fence, например, приучают собаку оставаться в неогороженном дворе с помощью ошейника. Прибор воспроизводит определенный звук, если собака приближается к обозначенным границам. Когда собака переступает этот порог, ошейник создает легкий электрический удар, удерживая собаку от того, чтобы покинуть двор самостоятельно. Одним из нежелательных последствий, говорит Хоупт, то, что собака может начать пугаться и других сигналов.

"Есть некоторые собаки, которым не нравятся звуковые сигналы микроволновки. Животные могут спутать звук прибора со звуком своего ошейника", – отметила ученая.

К сожалению, мы не можем любимцев абсолютно от всего, что их пугает. Как минимум, вы можете выбрать тихие пылесосы или даже стоять у микроволновки, пока она ведет обратный отсчет, и выключать ее до того, как прибор начнет громко сигнализировать о конце процесса.

Наблюдайте, как животное ведет себя у определенных гаджетов, чтобы определить, какие звуки его пугают.

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