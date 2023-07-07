Как быстро заснуть с помощью технологий: список полезных приборов

Полноценный сон – залог бодрого самочувствия, один из составляющих крепкого здоровья. Качественный сон оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, улучшает настроение и концентрацию внимания, снижает уровень стресса.

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Последние исследования показали, что "мировой рынок сна", включая технологии и гаджеты, за последние четыре года превысил 100 миллиардов долларов. Издание CNET рассказало, как быстро заснуть с помощью современных девайсов.

Приложения для сна

Самый простой вариант – скачать на смартфон приложения, предназначенные для отслеживания и улучшения сна. Это удобные и доступные инструменты, разработанные на основе когнитивной поведенческой терапии. Например, приложения Headspace, Calm и Sleep Reset предлагают программы медитации и дыхания перед сном. Есть даже возможность, как в детстве, послушать на ночь сказку. Oura Ring имеют дополнительные функции для отслеживания пульса и температуры тела. Приложение Sleepio использует методы когнитивно-поведенческой терапии для улучшения сна.

Трекеры сна

Трекеры информируют о показателях для отслеживания сна, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода и физические движения. Эти данные могут помочь определить закономерности или вероятные нарушения сна. Большинство таких гаджетов универсальны, их можно использовать не только ночью. Днем они будут показывать другие показатели, например, физическую активность. Новейшие технологии предлагают трекеры сна, которые можно носить на пальцах.

Будильники, имитирующие восход солнца

Если вы не любите громких звуков будильника, эта технология именно для вас. Специальные будильники могут имитировать солнечный свет, проникающий в вашу комнату на рассвете. Как приятный бонус, рассвет может сопровождаться разнообразными расслабляющими звуками. Хотя эта технология называется "Sunrise alarms clocks", будильники будут полезны и для засыпания. К примеру, на гаджетах есть режим с имитацией вечернего костра на природе.

Умные маски для сна

Вместо обычных тканевых масок для сна можно приобрести смарт-маску. Они не только обеспечивают затемнение, но используют датчики для отслеживания движений глаз, что помогает определить цикл и качество сна.

Помощь при расстройствах сна

В большинстве случаев, когда мы слышим слова "вспомогательное средство для сна", мы думаем о рецептурном лекарстве. Но существует технология помощи, которая может решить проблему, а не просто лечить симптомы.

Устройства CPAP используются для лечения апноэ – это состояние временного прекращения или нарушения дыхательных движений во время сна. Апноэ сна поражает около 22 миллионов американцев. Технология CPAP предотвращает прерывание дыхания и существенно улучшает качество сна. Имплантат Inspire является альтернативой традиционному аппарату CPAP.

Белый шум

Если для комфортного засыпания вам нужен белый шум, эксперты советуют попробовать специальные гаджеты "white noise machines". Белый шум вырванивает разницу между окружающим шумом и любыми препятствиями, способными стимулировать мозг. Речь идет о внешних раздражителях, например, движении транспорта или шуме вентилятора.

Белый шум – не единственный "цветной" шум, который помогает заснуть, поскольку "коричневый шум" и "розовый шум" также считаются эффективными. Все три звука, также известные как звуковые оттенки, представляют собой постоянные шумы, которые имеют минимальные изменения и не имеют четких ритмов. Все они работают одинаково, маскируя резкие звуки, чтобы помочь уснуть или сосредоточиться. White noise machines предлагает дополнительные функции, включая звуки природы, параметры громкости и даже варианты ночного освещения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что у iPhone обнаружили секретную функцию, улучшающую сон.

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