Как быстро высушить выстиранное белье и избежать появления плесени

Неправильная сушка одежды в помещении может привести к накоплению плесени и влаги. Вещи будут иметь несвежий запах даже после стирки. Резкое повышение влажности воздуха и возникновение плесени на стенках могут привести к проблемам со здоровьем.

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Особенно важно быстро и качественно сушить одежду зимой. Издание Еxpress рассказало, как правильно высушить постиранное белье, чтобы избежать неприятных последствий.

Прежде всего следует проветрить помещение. Воздух должен свободно циркулировать по комнате, где сушится одежда. Поэтому лучше открыть окна, чтобы лишняя влага выветрилась. Это существенно ускорит процесс высыхания.

В холодное время можно использовать осушитель воздуха.

Сушить одежду на радиаторе не рекомендуют из-за риска возникновения пожара. Сушильную стойку следует разместить на безопасном расстоянии от радиатора или электрообогревателя.

Если есть возможность – включите отопление и поставьте сушку недалеко от батареи.

Во время стирки в машинке не заполняйте ее слишком плотно, так как вещи плохо подсохнут при последнем отжиме. А по завершении стирки сразу развешивайте белье сушиться, чтобы избежать неприятного запаха.

Простые советы позволят уберечь ваш дом от накопления лишней влаги и появления плесени.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как часто нужно стирать постельное белье.

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