Как быстро убрать в доме: что такое 'голливудский' метод и в чем его недостаток

Прилагательное "голливудский" ассоциируется у нас с чем-то очень красивым и роскошным. Голливудская улыбка – это обязательно здоровые белые зубы и совершенно счастливый вид. Голливудский шик – безупречно подобранные вещи, которые, по меньшей мере, выглядят совершенно новыми и комбинируются в законченный образ. Естественно, что рано или поздно должен был появиться подход к уборке дома, который получил такой "титул".

Тренд зародился в соцсети TikTok, где можно найти любые лайфхаки по уходу за домом. И этот подход имеет один существенный недостаток – он касается только видимой стороны интерьера. OBOZREVATEL разбирался подробнее.

Что такое голливудская уборка

Суть "голливудской уборки" состоит в том, чтобы быстро придать аккуратный вид тем вещам и поверхностям, которые находятся на виду. При этом капитальный подход у очищению углов и скрытых от глаз частей помещения можно не практиковать. Поэтому дом, который убирают по голливудскому методу, может только выглядеть чистым.

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Что не так с этим методом

Как голливудскую улыбку часто называют неискренней, ведь ее цель – произвести мимолетное впечатление и остаться на фото и видео, а не согреть чью-то душу по-настоящему, так и суть голливудской уборки заключается в создании презентабельной картинки и не более того. Приверженцы метода регулярно наводят порядок на видимых поверхностях, пылесосят и моют только открытую часть пола, ухаживают за посудой, складывают белье и выносят мусор. При этом под мебелью, на верхних полках и внутри систем хранения у них может царить полный беспорядок и даже накапливаться грязь.

Почему голливудская уборка может быть полезна

Специалисты по клинингу говорят, что любая уборка в доме – это уже польза. Потому и голливудским методом вполне можно пользоваться. Например, он неплохо подойдет для ежедневного поддержания порядка в доме.

Но чтобы не превратить свой дом в сплошной хаос с презентабельным фасадом, лучше практиковать комбинированный подход. Всю неделю вы ухаживаете за домом так, чтобы в нем можно было быстро снять несколько кадров для фильма, а на выходных устраиваете более глубокую уборку. Так кухня, где после мытья посуды быстро проходятся по раковине влажной губкой и вытирают стол, вполне может выглядеть убранной 7-10 дней, а душ, где не смывают специальными средствами остатки пены и извести, способен продержаться и 2 недели.

Как выработать правильный подход

Правильный баланс рассчитать можно только с учетом вашего образа жизни, площади и особенностей дома, а также всех, кто в нем живет, включая животных. Но одно преимущество голливудский метод дает вне всякого сомнения – в помещении, где к нему прибегают на ежедневной основе, затем легче проводить генеральную уборку.

Поэтому эксперты советуют не игнорировать этот подход, даже если вам не нравится его поверхностность. Определенный объем ежедневной уборки не перенапряжет вас после рабочего дня и снизит количество работы, которое нужно будет сделать в выходные. Чтобы оптимизировать процесс, можно составить список ежедневных, еженедельных и ежемесячных задач.

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