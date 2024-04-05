Как быстро убрать неприятный запах от обуви: самые эффективные способы

Летом проблема неприятного запаха от обуви усугубляется кратно. Теплая погода усиливает потоотделение на стопах, а легкие кроссовки и открытые сандалии дают свободный доступ воздуху, что ускоряет развитие бактерий.

Но бороться с запахом от обуви можно. OBOZ.UA собрал все эффективные методы, которые помогут легко освежить любую вашу любимую пару.

Средство для стирки

Кроссовки, кеды и балетки, подлежащие стирке, лучше всего освежать именно таким образом. Снимите шнурки и стельки (их нужно стирать вручную), положите пару в мешочек для стирки и загрузите в барабан. Стиральное средство берите то, которым вы пользуетесь всегда, но немного уменьшите дозировку. Также выбирайте низкие обороты отжима. Сохнуть выстиранная пара должна на открытом воздухе, но не под прямым солнцем.

Кофейная гуща

Содержащийся в кофе азот хорошо поглощает посторонние запахи. Поэтому, когда вы будете пить кофе в следующий раз, соберите гущу и хорошо высушите ее – в духовке или на воздухе. Затем возьмите старые колготки или одинокий носок, насыпьте в него средство и положите в обувь на ночь. Утром от запаха не останется и следа. Использованную гущу выбросьте.

Соль

Соль обладает антибактериальными свойствами и отлично впитывает влагу. Это значит, что она хорошо сработает и как дезодорант для обуви. Насыпьте продукт внутрь вашей проблемной пары, проследите, чтобы он полностью покрыл стельку. Хорошо потрите соль пальцами. Оставьте ее действовать на 24 часа, а затем тщательно вытряхните. Запах должен исчезнуть.

Сода

Приблизительно таким же образом работает и пищевая сода. В качестве бонуса она впитает лишнюю влагу, что сделает вашу обувь более комфортной для вас и абсолютно непригодной для бактерий. Столовой ложки на каждый кроссовок или кед будет достаточно. Равномерно распределите соду по стельке и оставьте действовать на 24 часа. Также соду можно закладывать в обувь, завернутой в бумагу или старый носок – она тоже будет эффективной.

Спирт

Водку также можно использовать для дезодорации неприятно пахнущей обуви. Причем подойдет даже самая дешевая. Налейте немного водки в пульверизатор и обильно распылите ее на зловонную обувь. Если запах не сильный, разведите напиток водой в пропорции 2:1. Просто убедитесь, что ваша обувь высохла, прежде чем снова одевать ее.

Мыло

Обычный мыльный брусок способен не только поглощать посторонние запахи, но и оставлять приятный аромат. Положите по маленькому куску мыла в обувь и оставьте его там на ночь. Но проследите, чтобы мыло не было влажным.

Активированный уголь

Это средство, равно как и уголь для барбекю, отлично поглощает запахи. Однако вкладывать его в обувь нужно завернутым во что-то, чтобы не запачкать пару изнутри. На каждый кроссовок достаточно будет пары чайных ложек.

Старые газеты

Если у вас завалялись старые газеты, знайте – газетная бумага хорошо высушивает обувь, а значит и убирает запах. Сверните газету в неплотный комок и вложите внутрь пары. Оставьте так ее на ночь. Хотите не только убрать запах, но и освежить свои туфли или кроссовки, нанесите на бумагу пару капель любимого эфирного масла.

Уксус

Ну и куда же без белого уксуса, способного решать массу бытовых проблем. Секрет заключается в уксусной кислоте, которая присоединяется к летучим молекулам, вызывающим неприятный запах, и нейтрализует их. Возьмите пульверизатор и смешайте в нем в равных пропорциях уксус и воду. Если вы хотите убрать при этом характерный уксусный запах, добавьте в смесь от 12 до 24 капель эфирного масла. Встряхните бутылку, чтобы хорошо смешать ингредиенты, и обильно опрыскайте внутреннюю часть. На наружную часть обуви наносить эту смесь не стоит, потому что уксус может вытравливать красители. Дождитесь, пока пара полностью высохнет.

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