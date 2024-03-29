Будут снова белоснежными: чем отчистить грязные кроссовки

Белые кроссовки не выходят из моды и подходят под большинство образов в разных стилях. Но пачкаются они даже быстрее, чем любые другие белые вещи. Поэтому ухаживать за ними приходится более тщательно.

Эксперты по чистоте имеют свои лайфхаки, как с меньшими усилиями и почти без затрат времени вернуть белой обуви первозданный вид. OBOZ.UA узнавал их секреты.

Даже кроссовки с устойчивыми пятнами и видимыми потертостями будут выглядеть как новые, если вы воспользуетесь специальной смесью, сочетающей в себе силу сразу нескольких чистящих средств. Чтобы изготовить ее, смешайте в одной посудине 1/4 стакана жидкости для мытья посуды, 1/2 стакана перекиси водорода и 1/4 стакана пищевой соды.

Далее извлеките из обуви шнурки и с помощью зубной щетки нанесите смесь на кроссовки. Не экономьте средство, наносите его щедро, чтобы добиться наилучших результатов. Средство для посуды позаботится о грязи, сода будет действовать как абразив, а также уберет запахи, а перекись водорода будет постепенно отбеливать материал, из которого изготовлены кроссовки. Почистите так обувь снаружи и изнутри и не забудьте как следует обработать язычок. А затем оставьте обработанную пару на 45 минут, чтобы смесь подействовала как можно глубже.

Напоследок постирайте кроссовки в стиральной машине. Выбирайте быстрый цикл – не более 30 минут и низкие обороты отжима. Дополнительно добавлять стиральное средство не нужно. Но не забудьте положить пару в мешок для стирки.

Перед стиркой непременно достаньте стельки. А также сушите кроссовки после такой чистки прямо на воздухе – не кладите их в сушильную машину или возле обогревательного устройства.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал, как правильно стирать кроссовки в машинке.

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