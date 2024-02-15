Как быстро почистить жалюзи: лучшие и простые способы

Жалюзи – полезная и практичная вещь, пока дело не доходит до уборки. Многие игнорируют необходимость регулярной чистки ламелей, что приводит к накоплению грязи и пыли.

Эксперты говорят, что снимать конструкцию для мытья не нужно – пригодятся подручные материалы. Как быстро почистить жалюзи, рассказало издание Ideal Home.

Как почистить жалюзи

Жалюзи – долговечная и надежная инвестиция в интерьер, что позволит регулировать уровень освещения и создаст уютную атмосферу в комнате. Колетт Томан, дизайнер интерьеров в Make My Blinds, поделилась пошаговой инструкцией чистки ламелей. Пригодится жидкость для мытья посуды, салфетка из микрофибры и теплая вода.

Шаг 1

Жалюзи – довольно деликатная конструкция, которую легко повредить. При выборе любого метода очищения сначала проверьте на незаметном небольшом участке, как моющие средства будут действовать и материал.

Далее следует вытереть пыль на поверхности. Даниэль Хэтфилд, бренд-менеджер Luxaflex, дал простой совет: "Закройте ламели и удалите пыль тряпкой или мягкой тканью. Вы также можете использовать насадку для пылесоса, установленную на самый низкий уровень".

Чтобы не поцарапать и не повредить ламели, включайте более низкие настройки всасывания или скорости и используйте насадку для обивки.

Шаг 2

Если на кухонных жалюзи вы заметили пятна жира или остатки пищи, одно поверхностное очищение, вероятно, не поможет их должным образом удалить загрязнения.

Для венецианских жалюзи следует использовать средство для мытья посуды, разведенное в теплой воде. Осторожно протрите каждую планку влажной тканью.

Шаг 3

Легкая регулярная очистка идеально подходит для жалюзи, поскольку горизонтальные ламели могут накапливать пыль и грязь легче, чем другие типы поверхностей. В идеале следует протирать жалюзи еженедельно.

Хелен О'Коннор, менеджер компании 247 Blinds, пояснила: "Очистка пыли и грязи каждые две недели или даже раз в неделю, будет предотвращать образование любых накоплений, помогая сохранить качество и цвет жалюзи дольше".

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