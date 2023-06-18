Как быстро отмыть кухню от жирных пятен: лайфхак с водкой и уксусом

Существует множество народных советов, которые помогут отмыть кухню без использования агрессивных химических средств. Можно попробовать лайфхак с содой – она действует как эффективный нейтрализатор грязи, запахов и пригоревшего жира. Для мытья посуды готовят универсальное очищающее средство на основе глицерина.

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В сети набирает популярность интересный лайфхак – смесь водки с уксусом. OBOZREVATEL разбирался, как с помощью одного лишь средства отмыть всю кухню от жирных пятен.

Необходимые ингредиенты:

белый уксус;

водка;

эфирное масло.

Способ приготовления

Шаг 1. Смешайте один один стакан водки со стаканом столового уксуса.

Шаг 2. Добавьте несколько капель любимого эфирного масла. Можно использовать один из универсальных ароматов: цитрусовых, лаванды, ванили, жасмина, корицы, хвои.

Шаг 3. Раствор наливаем в емкость с пульверизатором и тщательно взбалтываем.

Распыляем на особо загрязненные поверхности и оставляем на 20-30 минут. После того, как жирные пятна растворятся и начнут исчезать, протрите остатки средства влажной губкой.

Кстати, если после приготовления пищи в комнате пахнет пригоревшим жиром или помещение наполнено дымом, попробуйте налить в кастрюлю чистой воды с уксусом и вскипятить раствор на среднем огне. Затем разливаем уксусную воду в небольшие емкости и расставляем по периметру кухни. Уксус действует как быстрый нейтрализатор запахов. Для большего эффекта можно добавить в уксусную воду эфирное масло, лимон, розмарин или цинамоновые палочки. Какие средства помогут избавиться от неприятных запахов на кухне – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить домашнее бюджетное моющее средство, способное отмыть любую поверхность от жира.

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