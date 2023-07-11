Как быстро почистить абажуры ламп: гениальный способ избавиться от пыли

Чистка абажуров – довольно деликатная работа. Пылевое покрытие может затмить даже самую прекрасную лампу.

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Тканевой, плетеный или бумажный абажур имеет свои нюансы чистки. Детальнее рассказало издание Architectural Digest.

"Чтобы предотвратить повреждения, все абажуры – стеклянные, тканевые, ротанговые или плетеные – следует протирать по крайней мере раз в неделю тканью из микрофибры или перьями", – советует Бен Маршалл, креативный директор Hudson Valley Lighting.

Пятна можно очистить с помощью мягкой зубной щетки, смочив ее теплой водой с мылом. Для удаления пятен и разводов на стеклянных поверхностях используйте сухую ткань из микрофибры.

Тканевые абажуры

Для плиссированных абажуров и для абажуров с украшениями Шошанна Шапиро, владелица и главная дизайнер Sho and Co, штат Мэриленд, США, рекомендует резиновую губку, валик для ворса или даже широкую кисточку для красок. Тканевые абажуры можно также стирать.

Лиза Симкин из Blanche Field предлагает простую инструкцию:

Шаг 1. Удалите пыль и грязь, используя тряпку из перьев, ткань из микрофибры или пылесос.

Шаг 2. Добавьте в емкость с водой одну чайную ложку стирального порошка, мыла или геля для мытья посуды. Держа абажур за металлический каркас, окуните его в мыльную воду.

Шаг 3. Аккуратно промойте плафон теплой водой и положите его на ровную поверхность, чтобы он полностью высох.

Чем нельзя чистить абажур

Избегайте отбеливателей, моющих средств доя окон и других жестких чистящих абразивов, поскольку они могут повредить поверхность и оставить разводы.

Для белых абажуров эксперты советуют приготовить раствор из столовой ложки пищевой соды и теплой воды. Оставьте пастообразную смесь на поверхности примерно на 15 минут, затем промойте чистой водой.

Как чистить абажуры из других материалов

Пятна из бумажных абажуров можно удалить с помощью обычной резинки.

Абажуры, сделанные из лозы, бамбука и других не промокаемых материалов, чистят с помощью пылесоса, холодного воздуха из фена или сухой тряпки из микрофибры.

Более крепкие плафоны из латуни и металла можно очистить влажной тканью с мыльным раствором. Нетканевые плафоны, накопившие жир на кухне, обычно чистят влажной тряпкой с небольшим количеством белого уксуса.

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