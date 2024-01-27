Как быстро отчистить пригоревшую сковороду: лайфхаки

Пригоревшая сковорода станет настоящим испытанием, если не знать об эффективных лайфхаках. Обычное средство для мытья посуды поможет мало, да и посудомоечная машина вряд ли справится со столь серьезными загрязнениями.

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Пригодятся доступные и экологические домашние компоненты. Чем отмыть сковороду от грязи и пригоревшего жира – рассказали эксперты Kobieta Interia.

Достаточно нескольких секунд невнимательности и слишком высокой температуры, чтобы на сковороде появился черный нагар.

Если средство для мытья посуды не подействовало, пора вспомнить о бабушкиных советах. Соду издавна использовали как эффективное средство для чистки пятен и загрязнений. Действенную можно приготовить всего за несколько минут.

В маленькую емкость необходимо насыпать несколько столовых ложек соды. Соду следует разбавить водой до образования густой пасты. Можно добавить и несколько капель средства для мытья посуды, чтобы растворить жир.

Тщательно потрите пастой загрязнения и смойте абразивные частицы проточной водой. Либо же положите пасту на дно кастрюли или сковороды и оставьте на несколько часов.

От самых сложных загрязнений поможет уксус. В емкость следует налить горячую воду, добавить 4 столовых ложки уксуса и немного моющего средства для посуды. Окуньте в раствор пригоревшую сковороду, подождите 5-10 минут и протрите наиболее загрязненные места мягкой стороной губки. Затем вымойте сковороду моющим средством и ополосните под проточной водой.

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