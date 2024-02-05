Как быстро отчистить пожелтевшие светильники: доступный лайфхак

В отличие от пластика и тем более силикона стекло со временем не желтеет, поэтому его используют для изготовления светильников. Однако этот выносливый материал может покрываться пылью и грязью, что сделает светильник желтым на вид и исказит передачу света. А вдобавок испортит вид интерьера.

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Быстро вернуть плафону или люстре чистоту и блеск можно с помощью одного средства, которое есть на каждой кухне. Как выяснил OBOZ.UA, очистить светильник без труда поможет белый уксус – универсальное средство для уборки, имеющее множество практических применений в доме и вокруг него.

По своей сути белый уксус представляет собой смесь воды и уксусной кислоты. Именно его высокая кислотность позволяет легко растворять различные типы загрязнений и делает средство настолько эффективным и простым в использовании – его не нужно специально готовить к работе. Однако можно разбавить водой в равных пропорциях, чтобы убедиться, что оно безопасно для любых материалов.

Именно такой раствор нужно взять, чтобы очистить светильник. Также возьмите для проведения работ тряпку из микрофибры – она позволит эффективно очистить стекло и не оставит на нем мелкий ворс.

Для начала снимите со светильника или люстры все элементы, которые можно отстегнуть, и сложите на полотенце, чтобы предотвратить сколы и повреждения. Подготовьте для них чистящий раствор, наполнив достаточно большую емкость смесью воды и уксуса в пропорции 1:1. Поместите пожелтевшие стекла в эту смесь и дайте им полежать там минут 30, чтобы загрязнения успели раствориться.

После такой ванночки начните извлекать элементы один за другим и вытирать их микрофиброй. Материал отполирует поверхность стекла и сделает его блестящим. Напоследок вытрите все предметы досуха и работу можно считать завершенной.

Все, что останется, это протереть каркас светильника чистым уксусным раствором и также отполировать его микрофиброй. Промытые элементы можно возвращать на место и наслаждаться блестящим видом люстры и чистым светом, исходящим от нее.

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