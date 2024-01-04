Как быстро отчистить дно унитаза: три действенных способа

Дно унитаза – одно из самых сложных для очищения мест во всем доме. На нем часто появляются пятна и стойкие отложения, которые не так просто оттереть, ведь эта часть постоянно находится под водой. К тому же она нуждается в регулярном обеззараживании.

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Однако эксперты по уборке собрали несколько эффективных приемов, как сделать это дело более простым и эффективным. OBOZ.UA рассказывает обо всех лайфхаках.

Почему важно глубоко чистить унитаз

Регулярной чистки чаши унитаза недостаточно для обеспечения гигиены в ванной комнате. Эта зона из-за повышенной влажности является удачной средой для размножения бактерий, а микроорганизмов здесь собирается немало. Не говоря уже о других типах загрязнения. Вот три средства, которые помогут справиться с глубокой очисткой унитаза и одно, которое легко его продезинфицирует.

Белый уксус

Одним из самых эффективных средств для очищения дна унитаза является белый уксус. В смеси с лимонным соком и пищевой содой он эффективно удалит известковый налет и любые другие отложения. А также подавит рост бактерий. Чтобы воспользоваться силой уксуса, смешайте все перечисленные ингредиенты в равных пропорциях и вылейте полученную смесь в унитаз. Оставьте средство действовать на несколько минут. Все это время оно должно находиться в активной реакции и образовывать пену. Когда процесс закончится, тщательно обработайте дно унитаза щеткой. Все загрязнения должны легко оттереться. Напоследок хорошо прополощите все водой.

Кола

Газированные напитки, в частности кола, содержат в своем составе кислоты, которые хорошо справляются с типичными для унитаза загрязнениями. Готовить специальную смесь для чистки при этом не придется. Просто вылейте в чашу 0,5 литра колы и оставьте ее действовать на 30 минут, а затем почистите дно унитаза щеткой. Если после этого останутся какие-либо пятна, воспользуйтесь колой еще раз или попробуйте метод с содой и белым уксусом.

Пищевая сода и перекись водорода

Пищевая сода в сочетании с перекисью водорода образует мощную пасту для очистки дна унитаза. Эта смесь идеально подходит также для нанесения на стенки туалета, что позволяет избавиться от стойких пятен. Приготовьте пастообразную субстанцию нужной вам густоты из соды и перекиси, нанесите ее на стенки и высыпьте в воду и оставьте на 15 минут. После этого отчистить все пятна должно быть очень просто.

Отбеливатель

Завершить любую из этих процедур можно дезинфекцией с помощью хлорного отбеливателя. Просто залейте полный колпачок средства в воду в унитазе и оставьте на 30 минут. После этого смойте. За это время большинство бактерий должно погибнуть.

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