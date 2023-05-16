Как быстро освежить кроссовки: способ без стирки

Даже самая дорогая и качественная обувь склонна к появлению неприятного запаха, особенно летом, когда от жары буквально нет спасения. И если тканевые кеды можно забросить в машинку и быстро постирать, то с кожаной обувью возникают проблемы.

Видео дня

Эксперты успокаивают: освежить кроссовки можно и без стирки. Как в этом помогут специи – читайте в материале OBOZREVATEL.

Лайфхак со специями

На помощь придут обычные специи – они эффективно избавят от неприятного запаха.

Необходимые ингредиенты:

1. Специи на выбор:

гвоздика

лаванда

розмарин

чабрец

базилик

бадьян

мелисса

2. Старый носок.

На самом деле все очень просто: берем старый носок, наполняем его любимыми специями и оставляем в обуви на ночь. Это все. Утром от неприятного запаха не останется и следа. Эффект будет длиться не один день, а процедуру можно при необходимости повторять.

Кстати, если вы все-таки решите помыть кроссовки вручную, делать это лучше мягкой щеткой. В качестве моющего средства можно использовать кондиционер для обуви, раствор порошка или даже гель для мытья посуды. Грязь нужно удалить сухой щеткой. Затем в теплую воду следует добавить несколько капель моющего средства. Паста из пищевой соды и воды избавит от грязи и неприятного запаха, но использовать ее можно только для светлой обуви. Как правильно мыть кроссовки, шнурки и стельки – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отбелить белые кроссовки с помощью уксуса, зубной пасты и других подручных средств.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.