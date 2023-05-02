Чтобы всегда выглядели новыми: как нужно ухаживать за кроссовками

Пожалуй, у каждого есть пара любимых кроссовок, настолько универсальных и удобных, что обувать их хочется при каждом случае. Конечно, со временем обувь теряет презентабельный вид.

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Простые советы помогут сохранить любимую пару кроссовок в идеальном состоянии, независимо от того, тканевые они или кожаные, белые или цветные. Как нужно ухаживать за кроссовками – читайте в материале OBOZREVATEL.

Общие правила

Специалисты рекомендуют обработать кроссовки от влаги. Лучше это сделать сразу после покупки, но можно и после использования, главное – чтобы обувь была вымытой и чистой. Водоотталкивающий спрей нужно распылить на расстоянии 15-20 см от обуви. Такое покрытие не только спасет ноги от промокания, но и убережет поверхность от накопления грязи и пыли.

Каждый раз по возвращении домой следует протереть кроссовки мягкой тряпкой. А внутрь советуют класть листы газеты, спрессованные в шарики. Это предотвратит деформацию и избавит от запаха пота.

Ручная чистка кроссовок

Мягкая щетка и полотенце помогут очистить кроссовки в домашних условиях. В качестве моющего средства подойдет кондиционер для обуви, порошковый раствор или даже гель для мытья посуды.

Для начала удалите грязь сухой щеткой. В емкость с теплой водой добавьте несколько капель моющего средства по вашему выбору. Это может быть:

гель для мытья посуды

½ ложки стирального порошка

паста из пищевой соды и воды (использовать можно только для светлой обуви).

С помощью старой зубной щетки или губки (в зависимости от материала кроссовок) нанесите моющее средство на поверхность и протрите круговыми движениями, пока не образуется пена. Сильное трение может привести к потере цвета и повреждениям, поэтому будьте осторожны. Затем удалите остатки средства влажной тканью и протрите полотенцем из микрофибры. Обязательно вымойте стельки.

Стирка в машинке

В машинке можно стирать кроссовки, изготовленные из синтетических материалов. Кожаные и замшевые модели лучше стирать вручную.

Перед стиркой следует снять шнурки и замочить на 30 минут в теплой воде с моющим средством.

Стирать можно при низких температурах и осторожно использовать стиральный порошок – если его будет много, он может остаться на обуви в виде налета.

Сушить кроссовки нужно на свежем воздухе как минимум 8 часов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие кроссовки в моде весной 2023 года и с чем их носить, чтобы выглядеть роскошно.

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