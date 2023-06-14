Как быстро охладить дом в жару: мужчина подсказал хитрый трюк

Волны жары, которые в последние годы случаются все чаще, могут застигнуть врасплох. И тогда люди начинают искать все возможные способы, как охладить свое жилье. В том числе без кондиционера.

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Один эффективный лайфхак подсказал эксперт по стирке Дэйан Димитров, пишет издание Mirror. Когда столбик термометра превысит отметку в 30 градусов, все, что вам понадобится для охлаждения, это влажное банное полотенце или простыня.

Для того чтобы снизить температуру в помещении, необходимо погрузить полотенце или простыню в холодную воду и повесить его в месте, где проходит воздух, например, на окна или дверные проемы. Важнее всего завесить именно те точки, где горячие воздушные массы с улицы проникают внутрь дома.

По мере высыхания ткань будет принимать на себя часть тепловой энергии. Она пойдет на то, чтобы выпарить воду из текстиля. Таким образом, меньше тепла будет попадать в дом и атмосфера внутри помещения будет более комфортной.

Но важно при этом пользоваться именно чистыми полотенцами и простынями. Бывшие в употреблении вещи могут распространять по комнате неприятные запахи.

А чтобы охлаждение было эффективным, нужно следить, чтобы ткань была мокрой постоянно. Для этого можно по мере высыхания снимать и погружать текстиль в воду, а можно опрыскивать из пульверизатора. Метод не имеет значения, главное, чтобы в ткани присутствовала доступная для испарения вода.

Особенно такое охлаждение советуют обустраивать на ночь и возле комнат, где спят люди. Ведь из-за жары многим бывает тяжело уснуть. А помещения, где полотенца помогли снизить температуру, более комфортны для сна.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как можно без холодильника охладить летом напитки. Трюк с полотенцем среди них тоже есть.

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