Как быстро можно писать после свидания и как нужно одеваться на собеседование: правила этикета, часто вызывающие вопросы

Современный этикет столкнулся с массой новых вызовов. В частности, мы не всегда знаем, как вежливо вести себя во время онлайн-общения, и что не выходит за рамки дозволенного в условиях, когда многие правила испытали значительное смягчение.

OBOZREVATЕL разбирался, какие именно ситуации вызывают наибольшие сложности. И что советуют эксперты по правильному поведению в таких случаях современным людям.

Этикет и мобильный телефон

Смартфоны давно превратились в основных пожирателей нашего времени и внимания. В среднем мы отвлекаемся на них, согласно свежей статистике, 58 раз в день и каждый раз проваливаемся в это занятие на 3 минуты. Поэтому важно знать, как пользоваться смартфонами во время важных событий, требующих всего вашего внимания.

Видео дня

Скажем, на деловом, дружеском или семейном ужине. Когда за столом собирается несколько человек, можно поддаться искушению воспользоваться минуткой, когда остальные общаются между собой, и заглянуть в экран. Можно, но не нужно. Живое общение – настоящая роскошь в современном мире, не пренебрегайте им. Тем более, что это может быть расценено как проявление неуважения. Особенно важно избегать использования смартфона во время деловых встреч. Если вы хотите сделать фотографию или поступило важное сообщение или звонок, обязательно спросите разрешения на это у остальных участников ужина, а затем снова спрячьте гаджет.

Если же речь идет об использовании смартфона во время свидания, то здесь запрет даже строже. Особенно, когда речь идет о первых свиданиях, когда вы только формируете впечатление о себе. Здесь могут подождать даже действительно важные звонки. Впрочем, делать общие селфи на память не возбраняется. Так же, как и звонить первой или первым сразу после встречи. Подарите человеку еще немного общения, как только почувствуете в этом необходимость. А не ждите столько, сколько велят вам какие-то устаревшие правила.

Современный этикет, электронная почта и мессенджеры

Значительная часть нашей коммуникации сейчас происходит в формате электронной переписки – по почте или в мессенджерах. И здесь тоже возникли свои правила.

Скажем, важно реагировать на сообщения с правильной скоростью. Так на деловые письма необходимо отвечать не дольше 48 часов. Грубо говоря, лимитом времени здесь является продолжительность выходных. Также, если вы уезжаете в отпуск, установите автоответчик, который бы уведомлял об этом того, кто обращается к вам. На личные сообщения от близких людей следует отвечать в течение 8 часов, а если речь идет о более дальних знакомых, то они могут подождать до недели.

Всегда обращайте внимание на подпись в каждом письме. Обращайтесь к человеку именно так, как он сам себя называет в подписи. Если это только имя, то используйте только имя, причем точно в той форме, которую указал человек. Если там указано отчество, используйте также и его. Даже если вам хочется назвать очень молодого специалиста уменьшительным вариантом имени, ведь он вдвое вас младше, не делайте этого – это невежливо. Подписывать письма тоже следует именно так, как вы хотите, чтобы к вам обращались.

Еще несколько важных советов

Ни в коем случае не слушайте музыку или любой звуковой контент через колонки гаджета в людном месте. Это своего рода насилие, ведь не у всех есть настроение слушать музыку в принципе, кто-то не разделяет ваши вкусы, а у кого-то может попросту болеть голова. Поэтому в транспорте, на улице, в общественных местах весь звук должен идти только через наушники.

Важные новости сообщайте лично. Например, о помолвке или беременности сначала лично расскажите родителям и близким друзьям и родственникам, а затем выкладывайте сообщения в соцсети. Самые дорогие для вас люди должны чувствовать себя особенными.

Выражайте людям свое уважение не только через временный отказ от пользования гаджетами. Например, одевайтесь на собеседование более формально, чем требует дресс-код компании, куда вы нанимаетесь. Покажите свое серьезное отношение к самопрезентации.

Самостоятельно следите за контентом, который вы выкладывате в соцсетях. Сейчас такие страницы проверяют все – от работодателей до банков, у которых вы просите ссуду. Вряд ли к вам отнесутся серьезно, если вы публикуете только фото с вечеринок или регулярно выкладываете снимки алкоголя. Также ни в коем случае не обнародуйте личную информацию и уникальные сведения. Номер банковской карты, который случайно окажется в кадре, может стоить вам денег, которые украдут со счета, а опубликованный штрих-код с билета на концерт, поезд и т.д. приведет к тому, что им воспользуется кто-то другой.

Прекращайте общение с людьми, которые вам по тем или иным причинам неинтересны. У нас не так много свободного времени сейчас, чтобы тратить его на тех, кто этого не стоит. Вы не обязаны отвечать на комментарии малознакомого вам человека из соцсети или видеть снимки своей прежней любви в ленте. Всех, кто зря тратит ваше время или вызывает у вас отрицательные эмоции, можно без особых пояснений свободно удалять из друзей.

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