Как быстро избавиться от тараканов: понадобятся подручные средства

Однажды увидев этих жуков у себя дома, можно еще долго лицезреть их в кошмарах. Хотя тараканы выглядят не самыми неприятными созданиями из всех насекомых, на людей они производят крайне негативное впечатление. Вероятно из-за того, что с давних времен известны, как создания, распространяющие болезни и загрязняющие пищу. Именно поэтому от них нужно немедленно избавляться.

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OBOZREVATEL рассказывает о домашних средствах, которые могут с этим помочь.Ингредиенты для всех рецептов достать несложно и стоят они недорого.

Почему в доме появляются тараканы

Распространенный стереотип о том, что эти жуки заводятся там, где плохо убирают, справедлив лишь отчасти. Они могут посетить и дом, где хозяева в ладах с чистотой. Но запах пищи, которая находится в свободном доступе, действительно привлекает этих созданий.

Тараканы могут появляться в многоквартирных домах. Они могут перемещаться между квартирами через вентиляционные системы, мусоропроводы или даже трубы центрального отопления.

Опасны ли тараканы для человека

Несмотря на то, что эти насекомые не кусаются и не ядовиты, они все же могут наносить серьезный вред. Тараканы загрязняют пищу фекалиями и остатками своего панциря, который они периодически сбрасывают в период линьки. Кроме того они способны переносить возбудители разных болезней. В том числе гриппа, туберкулеза, холеры и брюшного тифа. Поэтому эпидемиологи советуют не медлить с мерами, если вы заметили этих созданий у себя дома. Тем более что они очень быстро размножаются и дают много потомства.

Как избавиться от тараканов

Существует немало домашних рецептов, позволяющих избавиться от тараканов. Можно производить ловушки или опасные "угощения" для них.

Ловушка на основе пива или кофе

Один из способов избавиться от тараканов – использовать ловушки из доступных продуктов. Их можно изготовить сразу, как только вы заметили факт вторжения. Особенно эффективными в качестве приманки будут пиво или кофе.

Ловушка с кофейной гущей. Насыпьте остатки кофе в стеклянную банку. Поставьте эту банку в месте, где вы заметили тараканов и приставьте к ней мостик из картона. Насекомые начнут сползаться на аппетитный запах, будут попадать в банку и вряд ли выберутся оттуда потом.

Ловушка с пивом. Налейте напиток в миску или другой глубокий сосуд, например ту же банку. Не забудьте о картонном мостике. Тараканы вряд ли переживут такое "купание".

Приманка с борной кислотой

Бор губительно действует на насекомых, но они не имеют к нему специфического рецептора, поэтому могут наесться его вместе с более аппетитными для них продуктами. Чтобы предложить незваным гостям такое угощение, замочите в растворе борной кислоты хлеб или смешайте с ним картофельное пюре. Сформируйте из полученной массы мелкие шарики и разложите по квартире. Еще более привлекательной такую приманку сделает вмешанная в массу сахарная пудра или ванильный сахар.

Тараканы не просто наедятся такого яда, но и принесут его в свое гнездо. Таким образом, они отравят и тех своих родственников, которые еще не нашли бесплатные вкусности с сюрпризом.

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