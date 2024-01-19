Как быстро избавиться от плодовых мушек в квартире: эффективные способы

Плодовые мушки – мелкие насекомые, питающиеся остатками растительной пищи и сладким – сами по себе особой опасности для человека не представляют. Однако они очень надоедливы. В частности, потому, что чрезвычайно быстро размножаются. Если пара дрозофил залетит в вашу кухню, уже через несколько дней она превратится в сотни и сотни, который захватят все пространство. Поэтому бороться с ними нужно вовремя.

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OBOZ.UA рассказывает о нескольких простых рецептах, как собственноручно сделать ловушку для плодовых мушек. Она будет содержать только натуральные приманки и поможет быстро переловить насекомых.

Что положить в основу приманки

Поскольку дрозофилы очень любят свежий или ферментированный фруктовый сок, приманивать их лучше на напоминающую его жидкость. Она должна содержать сахар в той или иной форме и не обязательно при этом сильно пахнуть – насекомые все равно ее найдут. Так вы можете воспользоваться яблочным уксусом, а можете налить в ловушку пиво, старое вино, подслащенный раствор лимонной кислоты или комбучу. Для уверенности можно положить туда кусочек какого-нибудь сладкого фрукта.

Вариант первый – с пищевой пленкой

Налейте в стакан жидкость, которую вы выбрали для приманки мушек, затем оберните его пищевой пленкой и сделайте в пленке несколько проколов зубочисткой. Мушки будут слетаться на запах и искать вход в стакан, а вот выбраться уже не смогут.

Вариант второй – с бумажным конусом

Возьмите бутылку с широким горлышком или высокий стакан, частично заполните его приманкой и вставьте в горлышко конус, скрученный из листа бумаги. Принцип действия будет тот же, что и у предыдущей ловушки, только вход в ловушку немного шире.

Вариант третий – с жидкостью для посуды

Можно просто налить в небольшую мисочку уксус, пиво или комбучу и добавить к основе несколько капель жидкости для посуды. Именно она будет убивать попавших внутрь букашек.

Бонус – спрей для обработки фруктов

Если вы хотите держать на столе красивую вазу с фруктами и не хотите делить их с дрозофилами, приготовьте спрей из спирта и воды, которым набрызгайте фрукты. Их запах сразу станет менее привлекательным для насекомых.

Как предотвратить появление плодовых мушек

Поскольку эти букашки питаются отходами, не забывайте вовремя убирать на кухне и выбрасывать испорченную пищу. От перезрелых плодов избавляйтесь, а хорошие храните в холодильнике. Мойте продукты, как только принесете их домой, чтобы удалить возможные яйца и личинки. Регулярно выносите мусор. А также как можно скорее убирайте пролитую жидкость, особенно фруктовый сок или алкоголь.

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