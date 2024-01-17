Как избавиться от тараканов в доме: способы на любой вкус

Тараканы в доме создают настоящие проблемы для хозяев, поэтому важно поддерживать чистоту, чтобы избежать нашествия "нежелательных гостей". Темные, влажные и загрязненные места – это уютная и комфортная среда для вредителей, которые не только портят пищу, вещи, но и распространяют различные болезни.

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OBOZ.UA нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим. Вам понадобятся простые продукты, которые есть в каждом доме.

Корица

Сильный аромат корицы маскирует запахи пищи, что привлекает вредителей. Посыпьте приправу в щелях и в других местах, где вы видели насекомых.

Кипяток

Очистка труб кипятком – это еще один способ избежать проникновения тараканов через канализацию. Горячая жидкость смоет кусочки пищи и мусора, и это уже не будет провоцировать насекомых пролезть в ваш дом.

Лавровый лист

Лавровый лист – это натуральный ингредиент, который отпугивает тараканов, а не привлекает их. Лучше использовать свежие листья, а не сушеные, они имеют более сильный аромат. Просто положите 7-10 лавровых листьев возле щелей и запах будет сохраняться в течение двух недель.

Острый соус

Добавьте две столовые ложки соуса в 1 литр воды, все тщательно размешайте и опрыскайте необходимые места. Благодаря резкому запаху вы сможете избавиться от надоедливых вредителей.

Лимон

Размешайте сок одного лимона в стакане воды и опрыскайте необходимые участки. Содержащиеся в лимоне вещества отпугивают тараканов.

Пищевая сода и сахар

Смешайте соду с сахаром в соотношении 1:1 и оставьте смесь в местах, где видели тараканов. Сода оказывает негативное влияние на организм насекомых, что со временем приведет к их смерти.

Спирт

Алкоголь оказывает негативное влияние на состояние тараканов. Но нужно, чтобы спирт попал именно на вредителей. Обильно опрыскивайте их и через некоторое время вы уже не увидите нежелательных гостей в своем доме.

Чеснок

Чтобы остановить нашествие насекомых, поставьте зубчики чеснока в местах, где они чаще всего появляются. Важно менять зубчики раз в три недели.

Уксус

Сильный запах прерывает феромонные тропы насекомых, что препятствует их общению. Белый уксус является лучшим вариантом для отпугивания тараканов. Распылите раствор в нужных местах и можете быть спокойными за свой дом.

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