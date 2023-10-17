Как быстро избавиться от беспорядка: почему метод 10-10-10 называют идеальным

Борьба с беспорядком в доме – бесконечный процесс, который может быть очень утомительным. Особенно если вы пропустили парочку уборок и ваш дом успел за это время превратиться в сплошной хаос. Именно поэтому мы так часто ищем лайфхаков, которые помогли бы нам справиться с наведением порядка.

OBOZ.UA узнал о методике расхламления под названием 10-10-10. И рассказывает о ее сути. Люди, которые уже попробовали ее на себе, говорят, что она способна полностью изменить подход к уборке и сделать ее значительно легче и даже веселее.

Что такое метод 10-10-10?

Если коротко, этот метод предполагает, что вы потратите 10 минут на то, чтобы избавиться от 10 вещей в 10 местах. При этом эти 10 мест не обязательно должны быть в разных комнатах. Это может быть стол, шкаф и подоконник в одном помещении. Даже каждая ваша сумка может засчитываться как отдельное место.

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Чтобы попробовать этот метод было еще легче, начните с составления списка мест, которыми вы хотите заняться. Каждую забитую хламом полочку, каждый уголок засчитывайте, как отдельное место, требующее особого внимания. Это поможет вам использовать ваши 10 минут на него более эффективно.

К примеру, начните с гардероба в спальне и уберите оттуда на хранение 10 летних вещей. Далее перейдите к тумбочке в ванной, где завалялась целая куча пустых банок и флаконов. А затем, например, перейдите к шкафчику с крупами на кухне. И так далее.

Как убирать по методу 10-10-10?

Лучшим вашим помощником в этом деле станет таймер в телефоне. Установите его на 10 минут и после сигнала тут же останавливайтесь. Не успели? Успеете в следующий раз. Справились раньше? Прекрасно – переходите к следующему месту досрочно.

Включите для настроения приятную музыку. Зажгите ароматическую свечу. Если позволяет погода, откройте окно и слушайте пение птиц. Подойдет любой пустяк, который поможет создать вам хорошее настроение для уборки.

Также перед началом процесса подготовьте себе мусорный пакет и корзину для белья, которые носите с собой. Складывайте в них то, что нужно вынести из дома, и вещи, которым пора в стирку. После того, как вы вынете все, предусмотренное на сегодняшний раунд уборки, разложите эти вещи по местам и посортируйте их на те, которым можно подарить вторую жизнь, подарив или отдав на благотворительность, и те, которые уже отработали свое.

Когда метод 10-10-10 срабатывает?

На самом деле, в доме, где проводят регулярную уборку, постоянно применять этот подход не будет нужды. У вас не найдется каждый раз 10 вещей, которые нужно вернуть на место или ликвидировать. Но если у вас в доме по тем или иным причинам образовался настоящий хаос, тогда методика сработает отлично.

Ее можно использовать в несколько раундов. Так вы постепенно разгребете все, что накопилось у вас дома, и при этом не устанете на половине пути.

Впрочем, если подход вам понравился, вы можете превратить его в методику 5-5-5, а то и 3-3-3 и наводить порядок более короткими промежутками времени. Творческий подход в уборке тоже приветствуется.

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