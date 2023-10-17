Как достичь идеальной свежести в спальне: простые советы

От свежести воздуха в спальне зависит качество сна. И речь совсем не об аромате. Как раз наполнить помещение каким-нибудь благоуханием проще всего. А вот избавиться от пыли, обеспечить правильную температуру и циркуляцию воздуха – над этим надо поработать.

OBOZ.UA поинтересовался мнением экспертов, что именно нужно сделать, чтобы в спальне воцарилась свежесть. Вот их советы, которые сработают, даже если уголок для сна у вас оборудован не в отдельной комнате, а в нише без окна.

Регулярно стирайте постель

Несвежее постельное белье может неприятно пахнуть из-за постоянного контакта с телом и выделять пыль. Вот почему его нужно регулярно стирать. Средняя частота – примерно раз в неделю. Но она может изменяться в зависимости от обстоятельств.

Видео дня

Не держите корзину со стиркой у кровати

Установить корзину для грязной одежды возле кровати может казаться хорошей идеей – просто сбрасываешь в нее ношеную одежду перед сном, а потом, когда она наполнится, относишь к стиральной машине. На самом деле, несвежие вещи выделяют неприятный аромат и собирают пыль. Поэтому лучше найти для такой корзины другое место – в ванной или даже в закрытом шкафу.

Регулярно делайте влажную уборку

Хотя кажется, в спальне не так сильно загрязняется пол, как, скажем, в прихожей или на кухне, но пыль здесь оседает чуть ли не быстрее, чем в других помещениях. Поэтому влажную уборку там, где вы спите, нужно проводить хотя бы раз в неделю. Даже если вы вытрете пыль и помоете пол простой водой без добавления каких-либо средств, вы уже положительно повлияете на атмосферу в помещении.

Заведите несколько растений, очищающих воздух

Живые вазоны это не только красиво – многие простые в уходе растения умеют также фильтровать воздух. К таким живым очистителям относятся, например, сансевьерия, алоэ вера и спатифилумы. Они способны без ущерба для себя впитывать бензол, формальдегид и другие не слишком полезные газы из воздуха, а вместо этого выделяют полезный кислород. Но не забывайте регулярно протирать листья растений от пыли, чтобы они были более эффективными.

Воспользуйтесь эфирными маслами

Несколько капель вашего любимого эфирного масла, нанесенные на вентиляционные отверстия, наполнят помещение натуральным благоуханием, которое при этом не будет слишком интенсивным. А еще такие ароматизаторы не выделяют продукты горения, как свечи или аромапалочки. Чтобы освежить атмосферу в спальне с помощью масла, возьмите любимое средство и смешайте его в пропорции 1:1 с базовым маслом (миндальным, жожоба или даже дезодорированным подсолнечным) и с помощью ватного диска нанесите эту смесь на вентиляционные отверстия. Эксперты по ароматерапии особенно советуют выбирать для этого ароматы лаванды и эвкалипта, поскольку они улучшают качество сна.

Не забывайте о проветривании

Если в спальне есть окно, не забывайте его время от времени открывать хотя бы несколько минут. Ничто не освежит помещение так, как свежий воздух с улицы. Даже если снаружи мороз, устраивайте проветривание. Даже нескольких минут хватит, чтобы почувствовать эффект.

Выбирайте натуральное постельное белье

Хлопок и лен – настоящий золотой стандарт, когда речь идет о постельном белье. Они хорошо пропускают воздух и впитывают влагу. А еще не столь сильно задерживают запахи, как синтетика. Оба материала также гипоаллергенны, приятны на ощупь и нескользкие. Их легче стирать и они лучше регулируют температуру во время сна. Одни преимущества.

Переворачивайте и проветривайте матрас

Не только постельное белье может со временем начать выделять посторонние ароматы, если за ним не ухаживать. На это способен и матрас. Поэтому раз в 3-6 месяцев он нуждается в небольшом обслуживании. Переворачивайте его несколько раз в год. И во время этой процедуры также не забывайте его как следует пропылесосить. Хорошей идеей будет выносить на проветривание подушки, одеяла и пледы.

Дезодорируйте помещение с помощью соды

Впитывать запахи могут любые мягкие материалы в спальне, например ковры. Освежить их вполне способна пищевая сода. Щедро посыпьте ковер, сиденье кресла и т.д. сухим средством и оставьте действовать на несколько часов – например, на ночь или на время, пока вы на работе. А затем соберите остатки пылесосом. Посторонний запах исчезнет полностью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как собственноручно приготовить из трех простых компонентов эффективное средство от пыли.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.